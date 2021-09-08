В Софии состоялась презентация болгарской "Книги памяти"

В Софии в рамках масштабного Международного гуманитарного проекта "Книга памяти. Европа" прошла презентация издания, посвященного Болгарии.

В книге рассказано о военных событиях, развернувшихся на территории балканской республики в годы Второй мировой войны, о сохранившихся захоронениях красноармейцев и сражавшихся с ними плечом к плечу болгарских антифашистах-партизанах. В знаковом мероприятии приняли участие местные историки, представители военных клубов, сотрудники посольства России.

К настоящему времени уже изданы Книги памяти, посвященные Литве, Эстонии, Латвии, Румынии, Молдавии и Венгрии. Особую актуальность проект приобрел на фоне участившихся попыток отдельных западных политиков переписать историю Второй мировой войны, обесценив подвиг советских солдат.

В Болгарии, в частности, местные русофобы уже давно выступают с идеей снести памятник Советской армии, расположенный в центре Софии, а также знаменитый монумент "Алеша" в Пловдиве. Впрочем, у властей республики, осознающих положительный настрой сограждан к общему историческому прошлому Болгарии и России, а также к нашей стране в целом, такие вопиющие инициативы не находят отклика.