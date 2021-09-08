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08.09.2021 22:49
Рубрика: В мире

В США демонтировали культовый памятник генералу Ли

Текст: Максим Макарычев
После нескольких месяцев напряженных дебатов в Соединенных Штатах демонтировали самый важный памятник Конфедерации: гигантскую статую генерала Ли, бывшего командующего южанами.
Фото: AP Photo/Steve Helber) Фото: AP Photo/Steve Helber)
Фото: AP Photo/Steve Helber)

Конная статуя, которая находилась в Вирджинии более 130 лет на 12-метровом постаменте, была опущена подъемным краном в Ричмонде, бывшей сепаратистской столице во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Сотни людей собрались, чтобы присутствовать на мероприятии. Некоторые махали кулаками, шутили или аплодировали, когда внушительное бронзовое произведение французского художника Антонина Мерси было сорвано с постамента, сообщает The New York Post.

В Вирджинии удалили статуи генералов-конфедератов

Главный военачальник конфедератов Роберт Ли сражался на стороне Юга против государств Севера, в частности, выступая за сохранение рабства. В то время как многие памятники Конфедерации по всей стране недавно были снесены тайно, иногда посреди ночи, под давлением афроамериканского движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), губернатор Вирджинии, демократ Ральф Нортэм хотел придать этому национальный резонанс. Памятники, прославляющие Роберта Ли и других великих деятелей южных штатов, сегодня считаются расистскими символами значительной частью американцев, другие же считают их частью своего исторического наследия.

Губернатор Нортэм объявил о своем намерении убрать статую генерала Конфедерации в июне 2020 года, через десять дней после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, погибшего при задержании белым полицейским. Убийство этого афроамериканца вызвало всемирное движение, осуждающее расовую дискриминацию, и решительно возродило дебаты о рабском прошлом страны.

Ричмонд, расположенный к югу от Вашингтона, "больше не является столицей Конфедерации", сказал афроамериканский мэр Ричмонда Левар Стоуни. Судебная баталия, начатая сторонниками сохранения статуи на месте, задержала демонтаж, который был окончательно подтвержден на прошлой неделе решением Верховного суда Вирджинии.

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