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В WhatsApp обнаружили самую неприятную особенность

Текст:   Антон Благовещенский
08.09.2021,  
15:47
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

WhatsApp нанял около тысячи модераторов, которые работают в США, Ирландии и Сингапуре, исследуя пользовательский контент.

Таким образом, пишет издание ProPublica, заверения разработчиков о том, что переписку не может читать никто, кроме участников чата, не соответствуют действительности.

Работа модераторов заключается в изучении личных сообщений, фото и видео, на которые пожаловались пользователи WhatsApp. Жалобы проверяются с помощью искусственного интеллекта, а затем попадают на рассмотрение модераторов.

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Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что подрядчики компании просматривают сообщения для борьбы со злоумышленниками. Они отслеживают наличие спама, дезинформации, возможных террористических угроз, материалов о сексуальном насилии над детьми, шантажа и так далее. В зависимости от содержимого учетная запись человека может быть заблокирована, взята под наблюдение или оставлена в покое.

В общей сложности каждый модератор ежедневно обрабатывает около тысячи жалоб.

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