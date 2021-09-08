Описано влияние глобального потепления на изменение облика животных

Клювы, уши, крылья и лапы играют большую роль в терморегуляции птиц и млекопитающих. В ходе эволюции эти части могут увеличиваться, чтобы животные могли лучше регулировать температуру тела. А проведенное группой ученых исследование показало, что на изменение некоторых частей тела могут влиять и погодные факторы.

Биологи подчеркивают, что части тела могут измениться на десять процентов, и по мере потепления планеты эта цифра может расти. Команда проанализировала более ранние исследования различных видов - от австралийских попугаев и китайских летучих мышей до обычных свиней и кроликов.

В частности, были изучены работы, которые охватывают целые десятилетия или даже столетия, в которых были использованы музейные образцы и долгосрочные полевые наблюдения. Специалисты пришли к выводу, что причина трансформации кроется в колебаниях климата. Особенно сильные изменения были зафиксированы у птиц. Например, у австралийских попугаев зафиксировали увеличение площади клюва на четыре-десять процентов с 1871 года.

Отмечается, что наблюдение согласуется с правилом Аллена, по которому теплокровные животные, обитающие в более жарких регионах планеты, имеют относительно большие уши, хвосты и лапы.

В работе говорится, что изменения наблюдается у разных видов животных из разных географических районов, поэтому найти какие-то другие потенциальные причины, кроме изменения климата, сложно. Животные приспосабливаются к изменениям климата гораздо в более короткие сроки, чем в привычные для эволюции временные отрезки. Глобальное потепление, на которое повлиял человек, сильно влияет на фауну, при этом некоторые виды не могут адаптироваться.