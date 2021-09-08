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08.09.2021 18:21
Рубрика: Общество

ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины до конца года

Текст: Диана Ковалева

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продлить до конца года мораторий на дополнительные - так называемые "бустерные" - дозы вакцины от коронавируса.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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"Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу. К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40 процентов своего населения", - заявил Гебрейесус на брифинге.

Он также отметил, что бустерные дозы могут быть необходимы некоторым людям, у которых, к примеру, так и не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых перестали вырабатываться антитела.

Напомним, что бустерные дозы вакцины (от английского boost - повышать, усилить) - это дополнительные инъекции, которые должны усилить защитный эффект от пиививки.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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