ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины до конца года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продлить до конца года мораторий на дополнительные - так называемые "бустерные" - дозы вакцины от коронавируса.

"Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу. К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40 процентов своего населения", - заявил Гебрейесус на брифинге.

Он также отметил, что бустерные дозы могут быть необходимы некоторым людям, у которых, к примеру, так и не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых перестали вырабатываться антитела.

Напомним, что бустерные дозы вакцины (от английского boost - повышать, усилить) - это дополнительные инъекции, которые должны усилить защитный эффект от пиививки.