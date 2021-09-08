Вышел трейлер "Полицейского фильма" от режиссера "Нарко: Мексика"

На YouTube-канале сервиса Netflix представлен трейлер мексиканского "Полицейского фильма" (A Cop Movie).

Это - драма, взявшая в текущем году "Серебряного медведя" Берлинского МКФ - за выдающиеся художественные достижения. Плюс на счету ленты номинация на "Золотого медведя".

Режиссер и сценарист картины - Алонсо Руиспаласис ("Нарко: Мексика"), который своим "абсолютно оригинальным и неожиданным фильмов" погружает зрителя в изнанку будней мексиканских полицейских, рассказывая историю Терезы (Моника дель Кармен) и Монтойи (Рауль Брионес), известных как "патруль любовников".

Премьера - 5 ноября.