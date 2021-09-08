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Вышел трейлер третьего сезона "Полового воспитания" с Джиллиан Андерсон

Новости
    08.09.2021, 07:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Хит Netflix "Половое воспитание" (или "Сексуальное просвещение" - Sex Education) заходит на третий сезон.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный"

Трейлер с новыми кадрами из подростковой драмедии, содержащий сцены большинства видов разного рода непотребств, доступен на YouTube-канале сервиса.

Премьера шоу состоялась в январе 2019-го. Рассказ там про активную личную жизнь школьников английского городка Мурдэйл.

Джиллиан Андерсон сыграла мать одного из главных героев и по совместительству - известного эксперта в области сексологии и психологии отношений Джин Милбёрн.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер новой "Семейки Аддамс"

Второй сезон, напомним, заканчивается на нотке накрывшей школу эпидемии хламидиоза.

Критики в восторге. Зрители тоже счастливы. Рейтинги - впечатляют.

Релиз продолжения - 17 сентября.

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