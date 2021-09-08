Вышел трейлер третьего сезона "Полового воспитания" с Джиллиан Андерсон

Хит Netflix "Половое воспитание" (или "Сексуальное просвещение" - Sex Education) заходит на третий сезон.

Трейлер с новыми кадрами из подростковой драмедии, содержащий сцены большинства видов разного рода непотребств, доступен на YouTube-канале сервиса.

Премьера шоу состоялась в январе 2019-го. Рассказ там про активную личную жизнь школьников английского городка Мурдэйл.

Джиллиан Андерсон сыграла мать одного из главных героев и по совместительству - известного эксперта в области сексологии и психологии отношений Джин Милбёрн.

Второй сезон, напомним, заканчивается на нотке накрывшей школу эпидемии хламидиоза.

Критики в восторге. Зрители тоже счастливы. Рейтинги - впечатляют.

Релиз продолжения - 17 сентября.