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08.09.2021 13:42
Рубрика: Экономика

Заявки на господдержку промышленности станут полностью электронными

Текст: Алексей Дуэль

Перевести всю работу по назначению мер государственной поддержки для промышленных предприятий и обращений за ней в электронную форму планирует Минпромторг. Как заявил на форуме-выставке "Метролэкспо" замглавы министерства Алексей Ученов, максимальный спектр услуг можно будет получить через "единое окно" в государственной информационной системе промышленности через полтора года.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Большая часть общесистемных мер поддержки промышленных предприятий уже оцифрованы, они доступны в электронном виде, переведены в безбумажный цикл, - сказал он. - Наш план - автоматизировать все оставшиеся меры поддержки. Через полтора года, думаю, завершим эту работу по максимальному спектру".

В этом году Минпромторг в этом году впервые предоставляет полный набор мер поддержки, которыми могут воспользоваться все участники отрасли - от тех, кто выпускает средства производства, до производителей конечной электронной продукции, сообщили в Минпромторге. По оценкам министерства, ресурсов на эти цели хватит и на этот, и на следующий год.

Система оценки участия той или иной продукции в процессе импортозамещения будет переведена в балльный режим, Минпромторг больше не будет устанавливать долю отечественных компонентов в выпускаемой продукции. В ведомстве ожидают, что это упросит работу и бизнеса, и чиновников, отвечающих за это направление. Завершить разработку нормативных документов планируется до конца года.

"Самое главное - информированность о мерах поддержки недостаточна, многие просто не знают о том, что они могут получить ту или иную помощь от государства, - признал Ученов. - Это наше домашнее задание - сделать информацию о доступных мерах поддержки более доступной для всех".

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