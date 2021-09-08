Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду

Пункт временного размещения для жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, организован в ближайшем детском саду. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"Пять человек вывели из дома, остальные вышли самостоятельно. Пункт временного размещения граждан организован в ближайшем детском саду. Жителей обеспечат питанием и теплыми вещами", - сообщает администрация.

Отметим, что в доме, согласно прописке, проживало 167 человек.

Напомним, что в среду утром произошел взрыв газа в панельной девятиэтажке в подмосковном Ногинске. По данным МЧС, произошло обрушение стены на втором - четвертом этажах. Региональный Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.