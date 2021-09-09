Анна Кузнецова : Пять лет на защите детства

9 сентября 2016 года на пост Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка была назначена Анна Кузнецова. Одним из первых шагов нового омбудсмена стало выстраивание четкой управленческой структуры аппарата уполномоченного, взаимодействия со всеми государственными органами, занимающимися детской и семейной проблематикой, а также коллегами в регионах и общественными организациями.

"Забота о семье, детях всегда отзывается теплом, любовью в сердце каждого из нас. И я уверена: это самая важная сфера для объединения нашего опыта, сил, простых человеческих усилий", - считает Анна Кузнецова.

Уполномоченным по правам ребенка в российских регионах была нужна единая федеральная повестка, общая для всех стратегия работы. Анна Кузнецова сразу поняла, что полномочия детских омбудсменов крайне неоднородны, и эту проблему мог бы решить федеральный закон, который определил бы их правовой статус, основные задачи и компетенции региональных уполномоченных по правам ребёнка. В результате в декабре 2018 года был принят закон "Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации", определивший особенности правового положения, основные задачи и полномочия уполномоченного, а также детских защитников в российских субъектах.

Кроме того, были сделаны шаги по разрешению накопившихся проблем во всех сферах, связанных с темой детства. Изменения коснулись множества областей жизни общества: детской безопасности, здравоохранения, образования и многого другого. В частности, после проведённого мониторинга уполномоченный Кузнецова смогла добиться упорядочивания и улучшения питания школьников. Закон "о горячем питании" обязал школы обеспечить бесплатным горячим завтраком или обедом всех учеников с 1-го по 4-й класс, независимо от достатка семьи. Также во всех учебных заведениях был введен родительский контроль питания детей (в том числе и детей с особенностями здоровья).

В 2018 году был принят закон, направленный на повышение безопасности отдыха и оздоровления детей, находящихся в соответствующих досуговых организациях. Анна Кузнецова организовала мониторинг учреждений детского отдыха. Предложения, переданные по его результатам в правительство, нашли отражение в комплексе мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей в 2019-2023 годах.

Также постоянно расширяется программа материнского капитала, улучшаются условия оказания помощи тяжелобольным детям, развивается программа создания позитивного контента для подростков. Являясь последовательным и непримиримым борцом за "цифровую гигиену" и безопасность детей в информационном пространстве, Анна Кузнецова добилась усиления воспитательного компонента в образовательных учреждениях. Ведь всестороннее духовное, нравственное и интеллектуальное развитие позволяет школьнику лучше понимать и оценивать мир, в котором он живет.

Результаты проверки органов опеки, проведенной по инициативе уполномоченного, показали необходимость реформирования этой структуры. Если в 2019 году количество обращений в аппарат детского омбудсмена, связанных с действиями опеки, увеличилось на 23 %, то в 2020 году - более чем на 40 %. По результатам представленных предложений, президент страны Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства. Такое же решение принято после организованного уполномоченным мониторинга деятельности детских домов-интернатов.

Продолжается активная работа над проектом "Социальный навигатор", который призван приблизить социальную помощь к человеку, чтобы родителям не приходилось преодолевать бюрократические барьеры и препятствия.

Не остались в стороне, хоть и локальные, но от этого не менее важные проблемы. Так, например, омбудсмен способствовала принятию закона, запрещающего высаживать детей без билета из общественного транспорта.

В международной повестке аппарата уполномоченного - подписание пяти меморандумов о взаимодействии с детскими омбудсменами Финляндии, Киргизии, Казахстана, Абхазии и Узбекистана, выработка эффективного алгоритма для вывоза российских детей из зон вооруженных конфликтов, обмен этим опытом на международных площадках. В последнее время из районов боевых действий на Ближнем Востоке вывезено более 300 мальчишек и девчонок. Эта работа проводится по поручению президента России межведомственной комиссией при участии всех профильных министерств и ведомств. Опыт России вызывает всё большую заинтересованность мирового сообщества - в этой связи Анна Кузнецова неоднократно выступала на различных международных площадках самого высокого уровня. Следует отметить, что во многих горячих точках уполномоченный побывала лично, контролируя эвакуацию детей.

Несмотря на небольшой аппарат детского омбудсмена - а это всего 30 человек, где на каждого сотрудника приходится по одному миллиону детей - вокруг института уполномоченных по правам ребёнка по инициативе и через проекты Анны Кузнецовой объединились Совет отцов, НКО, Юнармия, Молодёжка ОНФ, другие социально ориентированные общественные организации, образовав таким образом единую и мощную команду защиты детства.