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Анонсировано продолжение легендарной серии игр Little Big Adventure

Текст:   Богдан Бобров
09.09.2021,  
15:04
Фото: 2.21 Фото: 2.21
Фото: 2.21

Новость, от которой у возрастных геймеров может свести олдскулы - анонсировано продолжение серии игр Little Big Adventure.

Разработкой занимается независимая студия 2.21, под чутким присмотром создателей оригинала - Фредерика Рейналя и Дидье Шанфро. Релиз запланирован на ПК и консолях.

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Игры серии выходили в 1994 и 1997 годах. Первая часть пережила несколько переизданий, в том числе на мобильных платформах.

События игры разворачиваются в волшебном мире, в котором игроки управляют главным героем по имени Твинсен.

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Фото: twitter.com/evleaks
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