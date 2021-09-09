Анонсировано продолжение легендарной серии игр Little Big Adventure

Новость, от которой у возрастных геймеров может свести олдскулы - анонсировано продолжение серии игр Little Big Adventure.

Разработкой занимается независимая студия 2.21, под чутким присмотром создателей оригинала - Фредерика Рейналя и Дидье Шанфро. Релиз запланирован на ПК и консолях.

Игры серии выходили в 1994 и 1997 годах. Первая часть пережила несколько переизданий, в том числе на мобильных платформах.

События игры разворачиваются в волшебном мире, в котором игроки управляют главным героем по имени Твинсен.