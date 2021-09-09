Авиакомпания Qantas запретит полеты непривитым пассажирам

Австралийская авиакомпания Qantas объявила о планах запретить не вакцинированным пассажирам совершать международные рейсы после отмены ограничений на поездки в Австралию. "У Qantas будет политика, согласно которой на международном уровне мы будем перевозить только вакцинированных пассажиров", - заявил генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, сообщает Traveller.com.au.

Границы Австралии в настоящее время полностью закрыты, исключения предоставляются только австралийским гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам, а также некоторым другим категориям лиц, которые могут доказать свою необходимость поездки. Неясно, будет ли Qantas требовать, чтобы пассажиры внутренних рейсов также проходили вакцинацию.

В прошлом месяце компания Qantas объявила: она потребует, чтобы все ее сотрудники, от бортпроводников до работников аэропорта, как в Qantas, так и в ее бюджетной дочерней компании Jetstar, были полностью вакцинированы к 15 ноября с некоторыми медицинскими исключениями. Все остальные сотрудники должны будут пройти вакцинацию до 31 марта 2022 года.

В настоящее время авиакомпания применяет схему вакцинации от COVID-19, по которой часто летающие пассажиры, прошедшие полную вакцинацию, могут либо получить скидку в сумме 15 долларов США на следующий рейс Qantas или партнерский рейс, либо получить дополнительные баллы в рамках специальной бонусной программы.