Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность

После выхода трейлера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Сеть утекли фото Эндрю Гарфилда в красно-синем костюме, якобы снятые на съемках картины.

Изображения были, мягко говоря, не самого лучшего качества, а в скором времени по запросу Sony кадры начали удалять из интернета.

Автор тех публикаций, чтобы доказать подлинность снимков завел дополнительный аккаунт и на нем разместил фото в высоком качестве, после чего поделился в Telegram коротким видеороликом, объясняя выбор площадки тем, что Instagram сильно ухудшает картинку.

Также, по его словам, фраза, которую на записи без звука произносит Гарфилд гласит: "Значит пути назад нет".

Пользователи в обсуждениях разделились на два лагеря. Одни утверждают, что видео - подделка, указывая на балку, за которую держится актер - по их мнению, она чересчур размыта при руке, находящейся в фокусе. Есть и сторонники того, что ролик подлинный. Аргументом у них служит тот факт, что с помощью нейросети нельзя было добиться такого естественного эффекта открывания рта.

Сам Эндрю Гарфилд очень формально опровергает свое участие в съемках, но при этом не говорит конкретно ни про какие фото и видео.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" состоится в декабре 2021 года, тогда и можно будет установить истину.