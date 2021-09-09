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Эндрю Гарфилд впервые прокомментировал фото со съемок "Человека-паука 3"

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    09.09.2021, 11:29
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фотографии Эндрю Гарфилда в красно-синем костюме сразу после выхода трейлера "Человека-паука: Нет пути домой" наделали в Сети немало шуму.

Фото: kinopoisk.ru
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Актер долгое время стоически хранил молчание, но в интервью Variety впервые прокомментировал ситуацию.

После прямого вопроса о совместной работе с Томом Холландом и Тоби Магуайром артист покраснел, засмеялся и начал снова неуклюже отрицать (как ранее его коллега Чарли Кокс) свое участие в киноленте, говоря при этом, что сам он-де тоже хардкорнейший фанат приключений Питера Паркера, но, что бы он ни сказал, ему все равно никто не поверит, и все слова обернутся против него.

"Для меня важно официально заявить, что это не то, в чем я, как мне известно, замешан", - столь витиеватую формулировку вряд ли можно назвать прямым опровержением того, что он изображен на слитых фотографиях. Их, кстати, кинокомпания Sony лютейшим образом выпиливает из интернета, блокируя при этом аккаунты их распространяющие направо и налево.

Тем не менее через некоторое время в Сети появилось видео - якобы все с тех же съемок. Особого доверия оно не вызывает и, скорее всего, было сделано с помощью нейросетей.

Врунишка Эндрю Гарфилд или нет - наверняка можно проверить только одним способом - дождаться премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Она состоится в декабре текущего года.

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