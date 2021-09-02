Новости

Стало известно, кто будет режиссером нового "Блэйда" с Махершалой Али 14:15
Вышел первый трейлер драмы с Джеймсом МакЭвоем "Исчезнувший" 14:09
ВВС анонсировала новый триллер от создателей "Шерлока" и "Дракулы" 13:53
Вышел трейлер "Купе номер 6" - "русского "Титаника" 13:43
Вышел трейлер документального фильма "Быть Джеймсом Бондом" 13:28

"Сорвиголова" неубедительно опроверг свое участие в "Человеке-пауке 3"

Новости
    02.09.2021, 13:35
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Чарли Кокс, исполнитель роли Сорвиголовы в одноименном сериале от Netflix, сделал заявление относительно своего участия в предстоящем фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Фото: kinopoisk.ru
Disney хочет выпустить сиквел "Шан-Чи и легенды десяти колец"

Напомним, ранее мужчину, внешне похожего на него, фанаты разглядели в трейлере киноленты. В следующей сцене кто-то кладет бумаги на стол, за которым сидит персонаж Тома Холланда.

Этот эпизод Кокс прокомментировал порталу Comicbook: "Даю вам слово, что это не мои предплечья". Про предыдущий момент в коридоре он при этом ничего не упоминает.

Кроме того, в беседе с The Direct артист начинает еще больше увиливать, избегая прямого ответа о своей вовлеченности в проект: "В любом случае я бы не хотел что-то испортить... об этом сложно говорить... Подождем и посмотрим, что произойдет".

Других способов прояснить ситуацию пока действительно нет - остается только дождаться премьеры фильма. Она запланирована на декабрь текущего года.

Новости

Элайджа Вуд "попросился" в фильмы Marvel и "Звездные войны" 13:15
Вышел трейлер фильма "Блокадный дневник" 13:06
Премьеры двух фильмов с Томом Крузом отложили из-за коронавируса 12:58
Вышел первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" 12:47
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Disney хочет выпустить сиквел "Шан-Чи и легенды десяти колец" 12:31
Вышел первый трейлер "Красного уведомления" со Скалой Джонсоном 12:18
Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля" 11:50
⧣ сериалы
Фото: Предоставлено UPI
Джеймс Ганн выложил первый постер сериала "Миротворец" 01.09.2021
Disney снимет сериал о личной жизни дизайнера Карла Лагерфельда 01.09.2021
Вышел трейлер второго сезона "О всех созданиях - больших и малых" 01.09.2021
⧣ фантастика
Фото: WDSSPR
Том Холланд в образе Человека-паука поздравил Зендею с днем рождения 01.09.2021
Доктор Стрэндж попал во временную петлю в новой серии "Что, если…?" 01.09.2021
Ракетчик в перезапуске станет темнокожим 01.09.2021