"Сорвиголова" неубедительно опроверг свое участие в "Человеке-пауке 3"

Британский актер Чарли Кокс, исполнитель роли Сорвиголовы в одноименном сериале от Netflix, сделал заявление относительно своего участия в предстоящем фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Напомним, ранее мужчину, внешне похожего на него, фанаты разглядели в трейлере киноленты. В следующей сцене кто-то кладет бумаги на стол, за которым сидит персонаж Тома Холланда.

Этот эпизод Кокс прокомментировал порталу Comicbook: "Даю вам слово, что это не мои предплечья". Про предыдущий момент в коридоре он при этом ничего не упоминает.

Кроме того, в беседе с The Direct артист начинает еще больше увиливать, избегая прямого ответа о своей вовлеченности в проект: "В любом случае я бы не хотел что-то испортить... об этом сложно говорить... Подождем и посмотрим, что произойдет".

Других способов прояснить ситуацию пока действительно нет - остается только дождаться премьеры фильма. Она запланирована на декабрь текущего года.