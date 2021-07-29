Киновселенная Marvel, "Сорвиголова" и "Люди Икс": какое будущее их ждет

С тех пор как в настоящем мире, так и в реальностях супергероев произошло очень много изменений, способных повлиять на будущее кинофраншизы.

Концовка "Саги бесконечности" с самопожертвованием Тони Старка ради спасения человечества также сильно переплетается с биографией актера, исполнившего роль Железного человека. Роберт Дауни-младший на момент съемок первого фильма MCU в 2007 году - бывший наркоман, отсидевший в тюрьме, имеющий только громкое имя своего родителя и талант - за десятилетие помог создать один из самых дорогостоящих и прибыльных брендов, заодно став самым высокооплачиваемым и востребованным актером Голливуда.

В этой ситуации Marvel стали, если можно так сказать, заложниками собственного успеха. "После финала нет смысла смотреть", "Эту дорогу я уже прошел", "Что там может быть еще интересного?" - такими фразами полнятся тематические форумы и сайты, посвященные похождениям Мстителей.

Закономерный спад интереса аудитории совпал по времени с мировой пандемией, и было принято решение на ходу начать переделывать киновселенную в телевселенную, на базе новой запущенной платформы Disney+, попутно отодвигая премьеру ничем особенно не важной "Черной вдовы".

И если первые два шоу: "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат" - балансировали на грани между смелым экспериментом и выстрелом в собственную ногу, то триумфальное возвращение Локи по-настоящему взорвало гик-сообщество всего мира.

Персонаж Тома Хиддлстона в своем сольном приключении максимально развязал руки сценаристам. И теперь, наряду с вопросом "Что если…?", который будет освящен в отдельном мультсериале, можно задаться другим, более теоретическим: "Что будет дальше?"

Итак, после многочисленных слияний и сделок в активе компании есть, во-первых, множество персонажей, у которых ранее были персональные шоу на стриминговой платформе Netflix, а конкретнее: Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж, Железный кулак и Каратель.

Во-вторых, суперизвестная команда Людей Икс, в свете западных трендов на инклюзивность к тому же бесконечно удобная для закрытия "повесточных" гештальтов.

В-третьих, у Sony есть своя местечковая франшиза с Веномом, Морбиусом, СпайдерВерсом и вроде бы даже Крэйвеном-охотником, Мадам Паутиной и Женщиной-пауком-Шёлком - с ними периодически "заигрывает" Кевин Файги, общими фразами ободряя фанатов, мол, никогда не говори никогда.

Ближе всего видится появление в MCU именно "нетфликсовского десанта": по многочисленным сообщениям голливудских инсайдеров, появления Мэтта Мёрдока в исполнении Чарли Кокса стоит ожидать уже в триквеле Человека-паука с приставкой "Нет пути домой".

Сперва это будет только камео слепого адвоката, а не Дьявола адской кухни в красном костюме. Что-что, а юридическая консультация точно понадобится бедолаге Паркеру после финала его второго сольника.

Еще раньше, в сериале "Соколиный глаз", в котором герой Джереми Реннера будет воспитывать лучницу на смену себе в команду Мститилей, прогнозируют появление Кингпина Винсента Д'Онофрио - главаря мафии Нью-Йорка, знакового злодея в мире Marvel.

В Сети также мелькали сообщения о том, что Джессика Джонс актрисы Кристен Риттер может стать участницей событий сериала "Женщина-Халк".

Каратель, блестяще сыгранный Джоном Бернталом, тоже числился в числе интересов боссов Marvel, но его партия органично смотрится исключительно при "взрослом" возрастном рейтинге R - а для этого случая студия бережет "Дэдпула". Поэтому, если Disney когда-то и решится на кровавый эксперимент, то в пару болтливому наемнику поставят именно Фрэнка Касла.

Обиднее всего в этой ситуации за Железных кулаков - на протяжении двух сезонов Netflix взрастили сразу двух персонажей, готовых наивно представлять кунг-фу в мире супергероев и богов - простодушного миллионера-бродягу Дэнни Рэнда и азиатскую воительницу в нескольких поколениях Коллин Винг. Если в грядущем "Шан-Чи и легенде десяти колец" не будет никаких отсылок к ним, то, скорее всего, в дальнейших проектах они больше не появятся.

Такая же участь, судя по всему, ждет и угрюмого верзилу Люка Кейджа - его шоу, было, пожалуй, самым невзрачным, но все равно не лишенным определенного шарма. К тому же одного из антагонистов сериала сыграл Махершала Али - будущий Блейд, что вызовет дополнительные нестыковки (хотя тот же Питер Паркер, хоть и смотрел "Звездные войны", в Нике Фьюри в упор не узнает Мейса Винду). Если же брать именно идеологическую составляющую, то в "Люке Кейдже" было гораздо больше остросоциальных тем, касающихся цветного населения США, чем в той же "Черной пантере".

Далее следуют "Люди Икс". С ними сейчас на самом деле все сложно - в четвертой фазе, расписанной до 2023 года, их масштабного появления точно не планируется. Разовые акции, как злая шутка про фальшивого Квиксильвера в "Ванде/Вижне" или заявления актера, сыгравшего в крошечном эпизоде "Черной вдовы", всерьез воспринимать не стоит.

К тому же слишком живы еще в фанатах воспоминания о переворачивающемся кресте на могиле Логана, чтобы кто-то просто пришел и сыграл Росомаху вместо Хью Джекмана. Сам же австралиец от возможных продолжений всячески открещивается.

А вот с киностудией Sony дела обстоят несколько проще. Как показывает практика, два гиганта индустрии вполне могут договариваться друг с другом, и не исключено, что периодически будут давать друг другу в аренду своих персонажей - как в футболе. В интернете уже появлялась информация, что Том Харди снялся для сцены после титров для "Нет пути домой", ну а сама концепция мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", по которому готовится вторая часть, сама по себе предполагает самые различные варианты супергероев.

Поэтому, отвечая на вопрос: "Что там может быть еще интересного?" после "Мстители: Финал", фактуры для развлечения аудитории у студии Marvel еще предостаточно. Другое дело - как справятся с этим создатели контента. Выяснить это можно будет в самом скором времени: сначала в мультсериале "Что если...?", затем в кинокартине "Шан-Чи и легенда десяти колец".