Стало известно, когда Кингпин появится в киновселенной Marvel

В киновселенной Marvel в скором времени может дебютировать Кингпин - один из самых известных злодеев. Информация об этом опубликована в сабреддите Marvel Studios Spoilers.

Ожидается, что первое появление персонажа состоится в сериале "Соколиный глаз" на Disney+, а к роли вернется Винсент Д'Онофрио, который играл главаря мафии Нью-Йорка в сериале "Сорвиголова" от Netflix.

Еще больше достоверности этой утечке прибавляет тот факт, что твит с новостью об этом вскоре после публикации лайкнул и сам артист.

This tweet has been liked by @vincentdonofrio https://t.co/4nejou5Hof — Big Screen Leaks (@bigscreenleaks) July 23, 2021

Появления Уилсона Фиска, Мэтта Мердока, Джессики Джонс, Фрэнка Касла и других участников супергеройских шоу Netflix в основных франшизах Marvel поклонники кинокомиксов ждут уже очень давно. И благодаря финалу первого сезона "Локи" руки сценаристов теперь развязаны - с помощью мультивселенных они могут протащить в MCU хоть чёрта на стуле. Юридические вопросы об авторских правах со стриминговым сервисом также больше не являются проблемой для студии.

Премьера "Соколиного глаза" ожидается в ноябре текущего года, хоть информация о точной дате пока официально и не подтверждалась. Прогнозируется, что Кингпин станет участником событий сериала в пятом эпизоде.