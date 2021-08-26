Подтвердилась подлинность фото Гарфилда со съемок "Человека-паука 3"

За сутки до выхода трейлера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" интернет захлестнула волна утечек, среди которых было фото Эндрю Гарфилда в красно-синем костюме из спандекса. На втором рядом, предположительно, находился Тоби Магуайр.

На тот момент не было возможности подтвердить или опровергнуть подлинность снимков.

Но в сабреддите MarvelStudiosSpoilers появилась информация о том, что изображения постепенно начинают пропадать со всех площадок с пометкой про "нарушение авторских прав правообладателя".

Также указано, что запрос на удаление пришел от Entura Internetional - подразделения Columbia Pictures, которое занимается борьбой с пиратством.

Указывая на обладание авторскими правами, кинокомпания Sony косвенно подтверждает, что фото не фейковые, а настоящие. Хотя в появлении предыдущих Пауков в картине уже мало кто сомневается.

Убедиться в этом наверняка можно будет в кино с декабря текущего года.