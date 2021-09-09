Байден подпишет указ о вакцинации всех федеральных служащих

Во время своей речи, призванной изложить новый подход к борьбе с коронавирусом, президент также объявит о подписании указу, согласно которому тот же стандарт будет распространен на подрядчиков, которые ведут дела с федеральным правительством. Новые распоряжения выходят за рамки того, что Байден объявил ранее этим летом, когда он потребовал вакцинации федеральных служащих, но позволил тем, кто отказался от нее, подвергнуться смягчающим мерам, например, предоставить результаты тестирования. Теперь у федеральных служащих будет 75 дней, чтобы пройти вакцинацию или рискнуть быть уволенным.

"Ожидается, что, если вы хотите работать в федеральном правительстве или хотите быть подрядчиком, вам необходимо пройти вакцинацию", - сказала пресс-секретарь Джен Псаки, добавив, что количество непривитых федеральных служащих все еще определяется. Официальные лица заявили, что ограниченные исключения будут применяться к работникам, заявляющим о медицинских или религиозных причинах отказа от вакцинации.

План из шести частей, который собирается обнародовать Байден, был доработан президентом и членами его группы общественного здравоохранения в среду днем. В Овальном кабинете его команда по реагированию на COVID-19 проинформировала его об ожидаемых новых мерах.

Представитель Белого дома сказал, что шесть основных элементов плана Байдена включают: вакцинацию непривитых, дальнейшую защиту вакцинированных с помощью повторных инъекций, организацию работы учебных заведений в реальном режиме, усиление тестирования и требования масок; защита восстановления экономики, и, наконец, и улучшение ухода за больными COVID-19. Президент в своем выступлении также планирует призвать губернаторов провести вакцинацию всех учителей и школьного персонала, сообщает Politico со ссылкой на два высокопоставленных источника, а также призвать школы ввести регулярные режимы тестирования. Он будет убеждать работодателей вводить требования о том, чтобы сотрудники делали прививки или проходили регулярное тестирование.

Более 208 миллионов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины COVID-19, и 177 миллионов полностью вакцинированы, но количество подтвержденных случаев вируса за последние недели резко возросло до в среднем около 140 тысяч в день, а количество летальных исходов в среднем около тысячи, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Опрос AP-NORC, проведенный в августе, показал, что 55 процентов американцев выступают за требование полной вакцинации государственных служащих по сравнению с 21 процентом тех, кто высказался против.

По словам доктора Леаны Вен, бывшего комиссара здравоохранения Балтимора, которая регулярно комментирует пандемию в американских СМИ, по сравнению с тем же периодом прошлого года в США наблюдается примерно на 300 процента больше новых случаев заражения COVID-19 в день, примерно в два с половиной раза больше госпитализаций и почти вдвое больше смертей, уточняет Associated Press.

Между тем

Опрос ABC News / Washington Post, проведенный в конце августа, показал, что 52 процента респондентов одобряют то, как Байден борется с пандемией, что на 10 пунктов меньше, чем в июне. Тем не менее, большинство респондентов заявили, что скорее одобряют его политику в отношении коронавируса, чем не одобряют.