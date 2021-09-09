Байден собирается провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время провести международный саммит, посвященный борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Politico. По данным издания, официальные приглашения пока не разосланы, но некоторые страны уже оповещены о предстоящем мероприятии.

По данным ряда источников, Байден объявит о предстоящем саммите во время обращения к нации 9 сентября. В этот день хозяин Белого дома представит американцам новый план по борьбе с SARS-CoV-2.

А на саммите в конце сентября обсудят меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Среди них: производство и распространение вакцин, увеличение поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19.

Напомним, с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 4 586 188 человек. Лидерами по числу инфицированных являются США, Индия и Бразилия.