Байден увольняет из военных вузов ставленников экс-президента США

Новости

Путин о мигрантах на границе Беларуси и Литвы: Нас это не касается 22:36
Путин рассказал, что считает главным для интеграции России и Беларуси 22:35
Путин назвал сумму российских кредитов Беларуси до конца 2022 года 22:13
Путин заявил о снятии ограничений для авиасообщения между РФ и Беларусью 22:12
Отели Египта будут за свой счет лечить туристов с ковидом 22:06
На получение средств для модернизации ЖКХ подано уже 20 заявок 22:05
Путин объявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства 22:03
На МКАД горящий грузовик перекрыл движение транспорта 21:59
Путин: Учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо 21:55
Путин: Согласованы все 28 программ по интеграции внутри Союзного государства 21:44
Бывшая помощница Мелании Трамп написала книгу о "закулисье" Белого дома 21:39
Песков: Нет сомнений, что в выборы в РФ будут пытаться вмешаться 21:38
"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне в КХЛ 21:33
Модуль "Наука" подключили к компьютерной сети МКС 21:33
Россияне за счет туристического кешбэка сэкономили 6,7 млрд рублей 21:12
Песков рассказал о русофобской составляющей отношений Украины и США 21:10
Facebook показала очки со встроенными камерами 21:10
Авиакомпания Qantas запретит полеты непривитым пассажирам 21:06
Москвичей предупредили об обвале полярного холода 20:13
Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 21:20
Рубрика: В мире

Байден увольняет из военных вузов ставленников экс-президента США

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Администрация президента США Джозефа Байдена, сильно встревоженная возможными намерениями бывшего американского лидера Дональда Трампа взять реванш на президентских выборах 2024 года, перешла к упреждающим действиям по нейтрализации сторонников опасного политического соперника. Как стало известно, Белый дом на фоне падающих рейтингов Байдена начал массовую зачистку лояльных Трампу чиновников и его потенциальных сторонников.
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Почти два десятка членов консультативных советов при ведущих военных вузах США - сухопутной, военно-воздушной и военно-морской академий - на днях получили письма, в которых им в ультимативной форме предлагается подать в отставку. "Если мы не получим прошение об отставке до 6 часов вечера сегодняшнего дня, ваша позиция будет ликвидирована", - указывалось в сообщениях, подписанных директором управления кадров в администрации президента-демократа Джо Байдена.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Кремле считают, что внешняя политика США при Байдене не изменилась

Политический характер кадровой перетряски в комиссиях, отвечающих за воспитание, мораль и дисциплину американского офицерского корпуса, стал понятен адресатам таких писем уже в момент их получения. Ведь все чиновники, грубо выдавливаемые со своих пусть и символических, но крайне важных в аппаратно-бюрократическом измерении позиций, ранее работали в республиканской администрации Дональда Трампа и были им назначены на свои нынешние должности.

Именно их лояльность бывшему шефу, который все чаще появляется на публике и раздает намеки о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года, стала причиной увольнений, отмечает издание Politico. Собственно, именно это и была вынуждена подтвердить пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после того, как сведения о массовом изгнании протрамповцев со своих постов просочились в СМИ. "Цели президента - обеспечить... нахождение в комиссиях компетентных людей, которые разделяют твои ценности", - заявила она.

Впрочем, комментаторы быстро подметили, что после своего прихода к власти в январе Байден заявлял о совершенно других "ценностях" - в первую очередь о необходимости оставить политические разногласия между элитами в прошлом и объединить расколотое американское общество. Однако начатая им кампания увольнений из военных вузов десятков бывших сотрудников администрации Трампа, среди которых оказались бывший советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, советница Келлиэнн Конуэй и пресс-секретарь Шон Спайсер, этой задаче едва ли отвечает. Скорее, она указывает на рост опасений в администрации Байдена относительно возможности саботажа и дискредитации его политики засевшими на различных должностях в военном истеблишменте сторонниками экс-президента.

Исход США из Афганистана в значительной мере подорвал доверие военных к Байдену

Тем более что унизительный исход США из Афганистана уже в значительной мере подорвал доверие военных к нынешнему хозяину Белого дома, что отразилось в открытых призывах ряда действующих и бывших офицеров, призвавших Байдена подать в отставку.

Фото: Gettyimages
Трамп прокомментирует боксерский поединок

Справедливости ради заметим, что будучи президентом США Дональд Трамп действовал аналогичным образом, часто жалуясь на подрывающих его курс представителей "глубинного государства", которые якобы обслуживали интересы Демократической партии, и регулярно вычищал "потенциальных изменников" из госаппарата.

В мире США

Главное сегодня

Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Песков: Ничто и никто не сможет помешать вводу "Северного потока-2"
Спасатели МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Ногинске
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире