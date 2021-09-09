Байден увольняет из военных вузов ставленников экс-президента США

Администрация президента США Джозефа Байдена, сильно встревоженная возможными намерениями бывшего американского лидера Дональда Трампа взять реванш на президентских выборах 2024 года, перешла к упреждающим действиям по нейтрализации сторонников опасного политического соперника. Как стало известно, Белый дом на фоне падающих рейтингов Байдена начал массовую зачистку лояльных Трампу чиновников и его потенциальных сторонников.

Почти два десятка членов консультативных советов при ведущих военных вузах США - сухопутной, военно-воздушной и военно-морской академий - на днях получили письма, в которых им в ультимативной форме предлагается подать в отставку. "Если мы не получим прошение об отставке до 6 часов вечера сегодняшнего дня, ваша позиция будет ликвидирована", - указывалось в сообщениях, подписанных директором управления кадров в администрации президента-демократа Джо Байдена.

Политический характер кадровой перетряски в комиссиях, отвечающих за воспитание, мораль и дисциплину американского офицерского корпуса, стал понятен адресатам таких писем уже в момент их получения. Ведь все чиновники, грубо выдавливаемые со своих пусть и символических, но крайне важных в аппаратно-бюрократическом измерении позиций, ранее работали в республиканской администрации Дональда Трампа и были им назначены на свои нынешние должности.

Именно их лояльность бывшему шефу, который все чаще появляется на публике и раздает намеки о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года, стала причиной увольнений, отмечает издание Politico. Собственно, именно это и была вынуждена подтвердить пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после того, как сведения о массовом изгнании протрамповцев со своих постов просочились в СМИ. "Цели президента - обеспечить... нахождение в комиссиях компетентных людей, которые разделяют твои ценности", - заявила она.

Впрочем, комментаторы быстро подметили, что после своего прихода к власти в январе Байден заявлял о совершенно других "ценностях" - в первую очередь о необходимости оставить политические разногласия между элитами в прошлом и объединить расколотое американское общество. Однако начатая им кампания увольнений из военных вузов десятков бывших сотрудников администрации Трампа, среди которых оказались бывший советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, советница Келлиэнн Конуэй и пресс-секретарь Шон Спайсер, этой задаче едва ли отвечает. Скорее, она указывает на рост опасений в администрации Байдена относительно возможности саботажа и дискредитации его политики засевшими на различных должностях в военном истеблишменте сторонниками экс-президента.

Исход США из Афганистана в значительной мере подорвал доверие военных к Байдену

Тем более что унизительный исход США из Афганистана уже в значительной мере подорвал доверие военных к нынешнему хозяину Белого дома, что отразилось в открытых призывах ряда действующих и бывших офицеров, призвавших Байдена подать в отставку.

Справедливости ради заметим, что будучи президентом США Дональд Трамп действовал аналогичным образом, часто жалуясь на подрывающих его курс представителей "глубинного государства", которые якобы обслуживали интересы Демократической партии, и регулярно вычищал "потенциальных изменников" из госаппарата.