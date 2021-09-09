Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу

"Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Транснефти" Игоря Демина.

По его словам, это связано с приемом партии сырья по трубопроводу Одесса-Броды из Украины. Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, приостановка прокачки проходит в штатном порядке и в соответствии с графиком.

Нефтепровод "Дружба" используется для поставок нефти на белорусские НПЗ и транзита сырья в Европу.