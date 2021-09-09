Безработных в ФРГ хотят принудительно отправлять на общественные работы

С неожиданной инициативой в трудовой сфере выступили немецкие политики из правящего союза ХДС/ХСС. Они предложили отправлять на "общественно полезные работы" граждан, которые не могут (или не хотят) трудоустроиться и годами живут за счет государственной помощи, сообщает Spiegel online.

Как пояснил христианский демократ, член комитета Европарламента по вопросам занятости Свен Шульц, мера коснется всех жителей Германии, которые "получают пособия от государства и не готовы интегрироваться в рынок труда". Очевидно, что речь идет прежде всего о мигрантах, но не только. По словам Свен Шульца, такие люди "могли бы подметать листву или собирать мусор". Политики убеждены, что "принудительные работы в некоммерческих целях" пошли бы на пользу безработным со стажем, которым надо хотя бы с чего-то начинать. Правда, авторам инициативы еще предстоит выяснить, что по этому поводу говорит немецкое законодательство. Ведь формально безработные ничего не нарушают, однако власти, по сути, предлагают применять по отношению к ним меры административного воздействия. Как пояснил глава отделения ХДС в Гамбурге Кристоф Плосс, немцы могли бы взять за основу опыт датчан.

На этой неделе премьер Дании Метте Фредериксен представила проект реформ, которые ужесточают условия выплат социальных пособий мигрантам. "Мы хотим внедрить новую трудовую логику, согласно которой люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными. Если они не могут найти постоянной работы, то должны отработать свои субсидии", - заявила Фредериксен. Новые требования коснутся тех, кто живет за счет государства уже три-четыре года, не имеет базового образования на уровне школы и не владеет датским языком. Им придется работать не менее 37 часов в неделю.

Получающие пособие по безработице люди "могли бы подметать листву или собирать мусор"

"Это может быть работа на пляже по сбору окурков и пластика или подсобная помощь компаниям. Главное, что люди начнут выходить из своих домов", - отметила премьер. Она признала, что власти слишком долго оказывали приезжим "плохую услугу, ничего от них не требуя".Особенно остро в Дании стоит проблема с неработающими женщинами, которые вместе с мужьями перебрались в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также из Турции. Напомним, социал-демократическое правительство Дании взяло курс на сокращение миграции. В идеале кабмин хотел бы свести к нулю количество новых запросов на получение убежища в стране.

А как у нас?

В России при назначении социальных пособий с этого года стала применяться комплексная оценка нуждаемости. "Это многофакторная модель, которая позволяет, с одной стороны, оценить уровень официального дохода человека, с другой - оценить объем имеющегося в его распоряжении имущества - движимого и недвижимого. Наличие квартир и машин требует как минимум уплаты налогов с этого имущества, их содержания, оплаты жилищно-коммунальных услуг, проведения необходимых техосмотров, заправки автомобиля, страхования. Помимо этого комплексная оценка нуждаемости позволяет оценить, насколько сам человек использует свой трудовой потенциал, то есть какие усилия он предпринимает для того, чтобы уровень доходов в его семье был не ниже прожиточного минимума", - пояснила "РГ" замминистра труда Ольга Баталина. Пособия назначают точечно - тем, кто в них нуждается. И если человек не работает, то должен обосновать, почему - в силу объективных причин или он не хочет трудоустраиваться, но средства на жизнь у него есть.

"Признанные в мире принципы выплаты пособия по безработице предусматривают, что его нельзя выплачивать постоянно. Пособие снижается со временем. Это мотивирует безработного к трудоустройству. В России предусматриваются случаи приостановки выплаты пособия по безработице на один месяц если, например, была неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем в течение трех дней со дня направления на них службой занятости", - отмечает профессор Академии труда и социальных отношений, д. э. н. Наталья Локтюхина.

Часть безработных в России, имея неформальную подработку, обращаются только за пособием по безработице и льготами по оплате ЖКХ, добавляет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Фарида Мирзабалаева. Она считает, что в нашей стране безработным тоже надо активнее предлагать участие в общественных работах.

Подготовила Ольга Игнатова