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09.09.2021 18:23
Рубрика: Экономика

Бизнес сможет в режиме онлайн обжаловать решения контрольных органов

Текст: Владислав Куликов
Бизнесменов призвали активно пользоваться досудебными механизмами урегулирования споров с контрольными органами, то есть всевозможными инспекциями. Сейчас создаются механизмы, которые позволят предпринимателям защищать свои права в режиме онлайн.

Заявление прозвучало в рамках проходящего на площадке Московского государственного института международных отношений четвертого Столыпин-форума "Постковидный синдром - экономика по-другому".

Фото: iStock
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Как рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в Федеральной налоговой службе давно и успешно действует система обжалования решений налоговых инспекций.

"На стадии апелляции снимается большинство спорных вопросов, Федеральная налоговая служба - это орган, который от карательного перешел к сервисному. И действительно сегодня при опросах предпринимателей вопросов к налоговой службе возникает все меньше и меньше", - подчеркнул Владимир Груздев.

В первый день форума при поддержке Ассоциации юристов России состоялся деловой завтрак "Правовые и общественные механизмы защиты бизнеса". Как уточнил на нем статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, с 1 июля запущена система досудебного обжалования контрольно-надзорной деятельности.

"Пока что мы видим, что предприниматели активно не используют эту систему. Мы просим всех активно пользоваться этим инструментов. Для нас досудебное обжалование - это, прежде всего, инструмент выявления проблем. Мы создали систему, при реализации которой мы будем видеть каждую жалобу, иметь доступ к большому массиву данных и работать с ним", - рассказал он.

С 1 июля 2021 года досудебное обжалование стало обязательным для 53 видов контроля, определенных правительством, с 2023 года - станет обязательным для всех видов контроля. Это значит, что нельзя пойти в суд, пока не обжалуешь решение в органе контроля.

"При этом, для регионов возможность подачи жалобы и ее рассмотрения в электронном виде должна быть обеспечена с 1 января 2022 года", - отметил Алексей Херсонцев.

Он подчеркнул, что работа с электронной системой позволяет в режиме реального времени отслеживать статус жалобы и ход ее рассмотрения, сроки рассмотрения жалоб, дистанционно обмениваться документами.

Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
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"По состоянию на сегодняшний день подано 120 жалоб. Чаще всего обжалуют решения Ростехнадзора и Росприроднадзора", - рассказал эксперт.

В свою очередь, Владимир Груздев отметил, что АЮР в течение последних лет на всех мероприятиях поднимает тему о приоритетах национальной юрисдикции.

"Любое государство может развиваться только тогда, когда есть сильная экономика. Тогда можно развивать любые проекты и инициативы. Мы все понимаем, что благо создают люди, предприниматели. В последнее время делается очень многое для защита прав предпринимателей", - рассказал Владимир Груздев.

Он напомнил, что 8 сентября, правительство продлило на 2022 год мораторий на проверки малого бизнеса. Мораторий коснется порядка 100 тысяч предприятий.

"Безусловно, есть проблемы, которыми нужно заниматься. Благодаря нашим коллегам из правительства, Генпрокуратуры и других федеральных ведомств наши инициативы слышат. С ними работают. И предлагают действительное работающие механизмы решения проблем", - отметил Владимир Груздев.

Экономика Бизнес Наука и образование МГИМО

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