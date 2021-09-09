Бывшая помощница Мелании Трамп написала книгу о "закулисье" Белого дома

Стефани Гришэм, чья карьера в администрации Трампа включала в себя работу в качестве директора по связям с общественностью, пресс-секретаря Белого дома и руководителя аппарата Мелании Трамп, написала книгу, которая выйдет в следующем месяце, сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

Гришэм начала работать в предвыборном штабе Дональда Трампа в 2015 году, сначала как пресс-консультант, а затем последовала за семьей Трамп в Белый дом, где она была принята на работу Меланией Трамп, чтобы курировать обмен сообщениями, работу СМИ и, в конечном итоге, весь аппарат бывшей первой леди. С июня 2019 года по апрель 2020 года Гришэм работала пресс-секретарем Белого дома, где ее резко критиковали за то, что она никогда не проводила публичные брифинги для прессы.

Книга Гришэм называется "Я отвечу на ваши вопросы сейчас". По информации источников, книга будет включать ее видение нескольких из наиболее печально известных эпизодов за годы работы в Белом доме Трампа, в том числе закулисных последствий его скандала с порноактрисой Сторми Дэниелс и других обвинений в сексуальных домогательствах против бывшего президента. Гришэм также расскажет о чувствах Мелании Трамп к ее мужу и другим членам семьи Трамп. "Она знает то, о чем больше никому не рассказывали, - сказал источник, прочитавший пилотный экземпляр книги. - Это рассказ от первого лица того, кто все это слышал и видел".

Воспоминания Гришэм о закулисной стороне жизни в Белом доме - одни из нескольких, опубликованных бывшими сотрудниками Трампа за последние два года. Стефани Уинстон Волкофф, бывшая подруга и старший советник Мелании Трамп, в сентябре прошлого года выпустила книгу "Мелания и я: рост и падение моей дружбы с первой леди".