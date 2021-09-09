ЦИК: Обработано почти 4 млн заявлений на голосование по месту нахождения

Россияне подали 3 909 631 заявление на голосование через интернет и на участках не по месту жительства. Такие цифры назвал сегодня на заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) поступило 2 116 147 заявлений, из них 1 589 565 - в Москве. "Активность, с которой москвичи подают заявления, впечатляет", - оценил показатели Николай Булаев и добавил, что избиратели в регионах тоже довольно активно записываются на голосование через интернет. "Если мы потом посчитаем от явки, то, конечно, количество заявившихся на ДЭГ будет впечатлять", - считает зампред ЦИК.

Для голосования на участке не по месту постоянной регистрации подано 1 790 484 заявления. Эта цифра может подрасти, поскольку вчера к приему обращений подключились участковые избирательные комиссии.

Статистика использования платформы говорит об успешности проекта, отметил Булаев. Он также добавил, что расходы на создание "Мобильного избирателя" уже окупились в несколько раз, при этом больше всех сэкономили граждане, поскольку им больше не надо ехать в свою комиссию по месту жительства, чтобы получить открепительное удостоверение и проголосовать по месту нахождения.

"Я думаю, что применение и "Мобильного избирателя", и платформы ДЭГ, которая во многом базируется на нем, это те направления, которые прижились и будут развиваться в России", - уверен зампред ЦИК.

Напомним, прием заявлений для голосования через интернет или по месту нахождения продлится до 13 сентября включительно. Подать заявку на ДЭГ могут избиратели Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Чтобы проголосовать обычным способом, но не по месту регистрации, а на любом удобном участке, можно в те же сроки обратиться к порталу госуслуг, в МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию ("свою" или желательную).