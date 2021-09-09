ЦИК показал, как работает онлайн-голосование изнутри

Напомним, ДЭГ позволяет любому обладателю учетной записи на портале госуслуг проголосовать на выборах из любой точки мира при наличии интернета. Идти на избирательный участок не надо, достаточно зайти в личный кабинет на госуслугах, пройти процедуру идентификации и перейти на сайт голосования.
Дальше процедура происходит анонимно: избиратель ставит отметку в бюллетене и завершает транзакцию, то есть отправляет бланк в виртуальный ящик для голосования. Связь между личностью голосующего и его волеизъявления разрывается, понять, кто за кого проголосовал, невозможно, поясняют разработчики.
На открытом тестовом голосовании в Центризбиркоме процесс частично вывели в офлайн. В фойе здания разметили стол с оператором и кабинку для голосования. Условные избиратели брали бумажный бюллетень, заходили в кабинку, ставили отметку, а затем передавали бланк оператору для ввода в систему ДЭГ. Таким образом проголосовали 35 человек.
Затем данные расшифровали и сверили с содержимым бумажных бюллетеней. "Мы прошли все контрольные точки, в этом тестовом примере цифры совпали, был один испорченный бюллетень - его система не приняла. Математически и фактически результат ДЭГ совпадает", - сказал председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.
Таким образом, открытое голосование продемонстрировало способность системы ДЭГ корректно фиксировать голоса избирателей.
Добавим, что сегодня ТИК ДЭГ подведет итоги тренировки, которая проходит в семи регионах, которые будут использовать этот формат 17-19 сентября. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Для участия в ДЭГ подано более 2 млн заявок, их прием продолжится до 13 сентября.