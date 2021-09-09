ЦИК показал, как работает онлайн-голосование изнутри

В Центризбиркоме прошла необычная презентация с участием представителей "Ростелекома", на которой авторы технологии дистанционного электронного голосования показали процедуру его работы.

Напомним, ДЭГ позволяет любому обладателю учетной записи на портале госуслуг проголосовать на выборах из любой точки мира при наличии интернета. Идти на избирательный участок не надо, достаточно зайти в личный кабинет на госуслугах, пройти процедуру идентификации и перейти на сайт голосования.

Дальше процедура происходит анонимно: избиратель ставит отметку в бюллетене и завершает транзакцию, то есть отправляет бланк в виртуальный ящик для голосования. Связь между личностью голосующего и его волеизъявления разрывается, понять, кто за кого проголосовал, невозможно, поясняют разработчики.

На открытом тестовом голосовании в Центризбиркоме процесс частично вывели в офлайн. В фойе здания разметили стол с оператором и кабинку для голосования. Условные избиратели брали бумажный бюллетень, заходили в кабинку, ставили отметку, а затем передавали бланк оператору для ввода в систему ДЭГ. Таким образом проголосовали 35 человек.

Затем данные расшифровали и сверили с содержимым бумажных бюллетеней. "Мы прошли все контрольные точки, в этом тестовом примере цифры совпали, был один испорченный бюллетень - его система не приняла. Математически и фактически результат ДЭГ совпадает", - сказал председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.

Таким образом, открытое голосование продемонстрировало способность системы ДЭГ корректно фиксировать голоса избирателей.

Добавим, что сегодня ТИК ДЭГ подведет итоги тренировки, которая проходит в семи регионах, которые будут использовать этот формат 17-19 сентября. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Для участия в ДЭГ подано более 2 млн заявок, их прием продолжится до 13 сентября.