Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки

Неупотребление в пищу животных белков, содержащих железо, может вызывать у детей его дефицит и, как следствие, снижать иммунитет. Об этом сообщил врач-педиатр, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев. Он рассказал:

"Рацион школьников должен быть сбалансированным и обязательно включать в себя мясные и молочные блюда. Белок содержится в твороге, в мясе и птицы, и крупного рогатого скота. Без этой пищи у ребенка будет возникать так называемая белковая недостаточность. Белки составляют основную часть гормонов, в том числе антител".

По словам Румянцева, железо входит в состав примерно 40 ферментов в организме человека, в том числе ферментов, обеспечивающих защиту иммунных клеток. Железо входит в состав мышц и является основным составляющим гемоглобина, обеспечивающего дыхание тканей. Врач уточнил, что при отсутствии мяса в меню ребенка возникает риск дефицита железа. Его невозможно восполнить растительной пищей, напомнил Румянцев.

Врач напомнил, что в основе здорового питания ребенка лежит личный пример родителей. Для предотвращения развития болезней в рационе питания как детей, так и взрослых должны обязательно быть фрукты, овощи и бобовые. В день надо добавлять в рацион не менее 40 граммов этих продуктов и, разумеется, постараться сократить до минимума потребление фастфуда, сладостей, смузи и газировки, в которых содержится много сахара.

Александр Румянцев обратил внимание на то, что правильное и сбалансированное питание - залог здоровой жизни. Вредная еда может привести не только к ожирению, но стать причиной развития онкологических заболеваний и болезней сердца, заключил Румянцев.