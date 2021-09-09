Джабаров заявил о выгоде "Северного потока-2" для всех

Выгода проекта "Северный поток-2" очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в ФРГ, заявил первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров.

Комментируя материал Handelsblatt, в котором говорится, что новые власти ФРГ и юридические трудности могут стать последним препятствием для газопровода, сенатор отметил, что "новые власти Германии не будут самоубийцами", хотя критика с их стороны и возможна.

"Покритикуют, пошумят, - отметил он в беседе с RT. -Но, извините, без газа, на фоне его постоянного удорожания <...> в свете предстоящей очередной холодной зимы и полупустых газовых хранилищ, эта карта будет бита сразу".