Эксперт оценил стоимость авиабилетов на курорты Египта

Стоимость авиабилетов на регулярные рейсы на курорты Египта пока слишком высока и не позволяет многим туристам воспользоваться предложением, заявил журналистам член правления Российского союза туриндустрии, заместитель генерального директора компании Tez Tour Россия Владимир Каганер.

"Сейчас цены авиабилетов на египетские курорты сопоставимы с ценами на полный турпакет до того, как Египет закрылся", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке НСН.

В результате потенциальные туристы заняли выжидательную позицию в надежде на снижение цен. Произойти это может в случае разрешения чартерных рейсов, заметил Каганер.

Пока ситуация с Египтом сходна с той, чтобы была на турецком направлении в начале сезона. После открытия Турции цены были высоки, и бронирования шли слабо. К концу июля цены на направлении стабилизировались, полетели чартеры, направление вышло на рентабельность, заметил эксперт.