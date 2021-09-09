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09.09.2021 09:15
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о причинах снижения цен на бензин

Текст: Александр Проценко

Цены на бензин в России с начала сентября упали в среднем на 0,3%, сообщают информагентства: А-95 подешевел на 16 копеек, до 49,82 рубля, а Аи-98 - на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр. Ранее в августе рост цен на моторное топливо составлял 1,4%. А с начала года в России бензин подорожал на 3,19 рубля - почти на 7%. Дизтопливо выросло в цене на 2,6 рубля, или на 5,4%, сообщило РИА Новости.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причину снижения цен на бензин в России в период с 30 августа по 6 сентября - это фактор сезонности. "В сентябре ситуация с ценами улучшается, потому что люди возвращаются на работу и сезонный фактор сходит на нет, - заявил эксперт. - К тому же к сентябрю, как это бывает ежегодно, постепенно заканчиваются сезонные ремонты на НПЗ, и предложение моторного топлива на рынке начинает расти".

Министерство энергетики РФ также отмечает, что в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, ценовая ситуация продолжает улучшаться.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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