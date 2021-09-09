Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне

Российская вакцина "Спутник V" может стать популярной на мировом уровне. Для ее продвижения необходимо привлекать лидеров общественного мнения, которые смогут донести правдивую информацию о данной отечественной разработке.

Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола: "Когда мир внезапно охватила пандемия, мы первыми создали вакцину, которая позволила сохранить жизни наших сограждан и жителей других стран. Многие уже признали, что наша вакцина - самая эффективная и безопасная в мире. Уверен, что у нее есть все шансы стать популярной на мировом уровне для защиты здоровья населения стран. И с ней будет ассоциироваться наша страна".

Для этого, по словам Нифантьева, необходимо привлекать людей с инновационным мышлением, лидеров общественного мнения.

"В этом могут помочь представители самых разных профессий - ученые, врачи, журналисты. Важно не забывать, что борьба с пандемией - это совместная ответственность государств с сильной научной базой. И задача России здесь - сделать все возможное для защиты населения тех стран, у которых нет таких ресурсов", - сказал он. В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

По мнению председателя общественной организации Ксении Шляминой, в вопросах продвижения отечественной вакцины на мировом рынке важно донести информацию о реальных результатах действия прививки.