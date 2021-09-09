Facebook и Ray-Ban выпустили "умные" очки

Сегодня Facebook и Ray-Ban представят коллаборацию - выпущенные совместно "умные" очки. Анонс об этом событии опубликован на сайте производителя.

Изображение нового устройства уже разместил на своей странице в Twitter известный своими инсайдами блогер Evleaks.

На фото изображены три модели очков - Wayfarer, Round и Meteor. Все они выглядят близко к обычному солнцезащитному оригиналу. Разница - в двух камерах на петлях с обеих сторон, а также кнопке справа, которая может быть использована для управления.

Ранее, как уточняет The Verge, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что новый продукт станет частью "путешествия компании к полноценной дополненной реальности в будущем". Пока точный функционал очков неизвестен - компании раскроют его в ближайшее время.