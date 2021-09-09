ФАС возбудила дело против производителей стекла

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против двух производителей стекла. Ведомство подозревает компании "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

В пресс-службе ФАС пояснили, что в ведомство поступили заявления о росте стоимости на стройматериалы, в том числе, на листовое стекло.

"Установлено, что рынок листового стекла является высококонцентрированным. Коллективное доминирующее положение на рынке занимает несколько производителей, в том числе "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло", - говорится в сообщении ведомства.

Анализ показал, что цена на листовое стекло в июле 2021 по сравнению с июлем 2020 года увеличилась более чем на 80%. При этом рост себестоимости был незначительным.

"По мнению ведомства, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию", - добавили в ФАС.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.