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09.09.2021 16:18
Рубрика: В мире

ФБР опубликовало видео о заложившем бомбы до осады Капитолия

Текст: Максим Макарычев
Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало новую информацию о подозреваемом, который оставил самодельные бомбы на Капитолийском холме перед тем, как сотни людей штурмовали здание Капитолия США 6 января. Новая информация включает виртуальную карту и четкое видео наблюдения, которое показывает маршрут, по которому подозреваемый прошел, закладывая две бомбы вечером 5 января.

Из видео следует, что подозреваемый заложил взрывные устройства между 19.30 и 20.30. Одно устройство было оставлено в переулке за штаб-квартирой республиканского национального комитета. Другое было заложено рядом со скамейкой в парке возле штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии. Оба места находятся в нескольких кварталах от здания Капитолия, уточняет National Public Radio.

Фото: twitter.com/stevennelson10
Штурмовавший Капитолий "викинг" признал себя виновным

ФБР заявило: следователи также полагают, что подозреваемый был в ночь на 6 января в Фолджер-Парк на Капитолийском холме. Это место также находится в нескольких кварталах от офисных зданий Капитолия. В Бюро отметили, что, судя по поведению на видео, подозреваемый не был жителем этого района.

Видеозаписи очень четкие, однако лица злоумышленника на них разглядеть не удается. На подозреваемом надеты маска для лица, очки, серая толстовка с капюшоном, перчатки и черно-светло-серые кроссовки Nike Air Max с желтым логотипом. Для транспортировки каждого устройства использовался рюкзак.

Мотивы подозреваемого неизвестны, но бывший начальник полиции Капитолия США Стивен Сунд свидетельствовал перед конгрессом, что, по его мнению, взрывные устройства, обнаруженные утром 6 января, были заложены в качестве возможного отвлекающего маневра перед драматическими событиями, которые развернулись на Капитолийском холме. "Мы имели дело с двумя самодельными бомбами, которые были заложены прямо у края нашего периметра, чтобы, как я подозреваю, отвлечь наши ресурсы", - сказал он на слушаниях.

Следователи арестовали и предъявили обвинения сотням людей, штурмовавших Капитолий 6 января, но этот потенциальный террорист все еще не был установлен и схвачен. ФБР просит любого, у кого есть сведения о подготовке этих терактов, просмотреть виртуальную карту, созданную следователями, и предоставить любую информацию в компетентные органы. Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам и ФБР предлагают вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить личность подозреваемого.

В мире США РГ-Видео

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