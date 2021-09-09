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09.09.2021 11:57
Рубрика: Экономика

Фонд Росконгресс пригласил экспертов и ученых для подготовки аналитических материалов по итогам ВЭФ-2021

К работе VI Восточного экономического форума, который состоялся 2-4 сентября во Владивостоке, Фонд Росконгресс привлек представителей научного сообщества и экспертов для проведения аналитической работы по итогам мероприятия.

К экспертно-аналитическому сопровождению Форума были привлечены сотрудники Дальневосточного федерального университета, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Института проблем региональной экономики РАН, Леонтьевского центра, среди которых более 30 кандидатов и докторов наук. Результатом их работы станет набор экспертных мнений по тематике ключевых мероприятий Форума.

В преддверии VI Восточного экономического форума эксперты Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG подготовили подборку аналитических материалов, посвященных важнейшим комплексным исследованиям по повестке Форума. С аналитическими материалами можно ознакомиться в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG в разделе "Аналитика".

В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ВЭФ-2021 выпущено 99 аналитических резюме.

"Отрадно, что Фонд Росконгресс не только организует масштабные мероприятия международного уровня, но и проводит большую аналитическую работу. Огромный опыт участников форумов обобщен в Информационно-аналитической системе Росконгресс. В работу Восточного экономического форума были вовлечены представители ведущих научных и учебных учреждений страны. Такой всесторонний взгляд позволяет проанализировать повестку Форума с разных сторон. Для иностранных участников это важно с точки зрения понимания повестки и укрепления дружественных связей с Россией", - отметил Президент OpenLink Group Милос Йованович.

Также будет подготовлен отчет "Итоги Восточного экономического форума - 2021", который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия и на сайте Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

Экономика

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