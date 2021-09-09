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09.09.2021 19:55
Рубрика: Экономика

Глава Росрыболовства рассказал о планах по строительству рыбопромыслового флота

Текст: Татьяна Карабут
После реализации второго этапа инвестиционных квот на вылов рыбы в России будет построен "самый современный, эффективный флот", заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме.

"Надеемся, что с помощью строительства дополнительного флота мы сможем обновить мощности на 65-70%", - оценил он.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Второй этап инвестквот предполагает строительство до 30 судов и 8-10 крупных перерабатывающих заводов. При этом, по словам Шестакова, действие инвестквот будет распространено, в том числе, на строительство транспортных судов, объектов портовой инфраструктуры, включая холодильные мощности.

Строительство перерабатывающих заводов планируется начать уже в 2022 году. Строительство новых судов Росрыболовство намерено начать с 2023 года. Но, возможно, сроки будут сдвинуты, поскольку верфи пока не успевают достроить суда по первому этапу инвестквот - нет свободных мощностей, чтобы размещать новые заказы. Программа должна быть реализована за шесть лет.

Раньше квоты на вылов рыбы в России распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. В 2017 году 20% всех квот стали направляться на инвестиционные цели: взамен на квоту инвестор берет на себя обязательства по обновлению флота и перерабатывающих мощностей. Это позволит построить 54 судна и 24 рыбоперерабатывающих завода.

Но после сокращения поставок рыбы в Китай (на который приходилось более половины экспорта российской рыбы) стал очевиден дефицит перерабатывающих мощностей внутри страны. Поэтому было объявлено о втором этапе инвестквот. Он будет действовать для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Планируется распределить 20% квот. Это позволит увеличить долю переработки рыбы внутри страны с нынешних 25% до 80% к 2030 году.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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