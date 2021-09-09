Главам польских городов угрожают смертью

Окружная прокуратура города Вроцлав возбудила уголовное дело в связи с угрозами, поступившими в адрес мэров 17 польских городов. Еще в конце июля по Польше прокатилась волна анонимных писем главам крупнейших городов страны - от Варшавы до Сопота. Они поступали как на их личную электронную почту, так и на e-mail-адреса органов местного самоуправления.

"Несколько десятков представителей местных властей получили по электронной почте письма, в которых им угрожали смертью", - сообщил журналистам пресс-секретарь вроцлавской областной прокуратуры Радослав Жарковский. "Идет предварительное следствие в отношении угроз, направленных, среди прочего, мэрам Вроцлава, Гданьска, Ольштына, Лодзи, Валбжиха, Гожува-Велькопольского, Познани, Ополе и Катовице. На данный момент в деле не предъявлено никаких обвинений", - цитирует его Polskie Radio.

К подобным угрозам, которые часто получают известные люди, в Польше начали относиться особенно серьезно с тех пор, как в январе 2019 года во время концерта - на глазах у зрителей - был убит мэр Гданьска Павел Адамович. Тогда ранее судимый 27-летний житель города ворвался на сцену, где стоял политик, и ударил Адамовича ножом. Эта трагедия потрясла Польшу, но выводы сделаны не были. В стране продолжилось стравливание между собой сторонников власти и оппозиции.