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09.09.2021 21:08
Рубрика: В мире

Главам польских городов угрожают смертью

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Окружная прокуратура города Вроцлав возбудила уголовное дело в связи с угрозами, поступившими в адрес мэров 17 польских городов. Еще в конце июля по Польше прокатилась волна анонимных писем главам крупнейших городов страны - от Варшавы до Сопота. Они поступали как на их личную электронную почту, так и на e-mail-адреса органов местного самоуправления.
Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP
Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP
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"Несколько десятков представителей местных властей получили по электронной почте письма, в которых им угрожали смертью", - сообщил журналистам пресс-секретарь вроцлавской областной прокуратуры Радослав Жарковский. "Идет предварительное следствие в отношении угроз, направленных, среди прочего, мэрам Вроцлава, Гданьска, Ольштына, Лодзи, Валбжиха, Гожува-Велькопольского, Познани, Ополе и Катовице. На данный момент в деле не предъявлено никаких обвинений", - цитирует его Polskie Radio.

К подобным угрозам, которые часто получают известные люди, в Польше начали относиться особенно серьезно с тех пор, как в январе 2019 года во время концерта - на глазах у зрителей - был убит мэр Гданьска Павел Адамович. Тогда ранее судимый 27-летний житель города ворвался на сцену, где стоял политик, и ударил Адамовича ножом. Эта трагедия потрясла Польшу, но выводы сделаны не были. В стране продолжилось стравливание между собой сторонников власти и оппозиции.

В мире Европа Польша

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