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09.09.2021 14:24
Рубрика: Общество

Ученые описали семь основных черт характера кошек

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Исследователи из Хельсинского университета проанализировали данные о 4300 кошках 26 разных пород и выявили поведенческие черты, которые очень сильно различаются у разных видов.

Фото: iStock
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Характер кошек порой оставляет желать лучшего, но несмотря на это, они - одни из самых распространенных домашних животных, и их поведение часто исследуется. Как передает пресс-служба хельсинского университета слова соавтора исследования Саллы Миккола, по сравнению с собаками, поведение и личность кошек изучена меньше, а потребность в выявлении проблем и факторов риска - существует. Зоологи хотят найти новые инструменты, чтобы влиять на проблемное повеление мурлык и улучшать их благосостояние. При этом наиболее частыми проблемами у кошек являются агрессия и ее неправильное устранение.

В анкету для хозяев животных вошло 138 вопросов. На основе ответов выделили семь основных черт характера: активность и игривость, боязливость, агрессия к людям, общительность по отношению к людям, общительность по отношению к сородичам, проблемы с лотком и чрезмерный уход за собой.

Ученые отметили, что проблемы с лотком и уход за собой не являются чертами личностями, но они хорошо указывают на чувствительность кошки к стрессу.

В дополнение исследователи выявили различия между породами. Оказалось, что конкретные черты свойственны среди определенных кошек. Хотя авторы указали: в тестовых условиях кошки могут вести себя нехарактерно для них самих. Кроме того, чтобы получить наиболее объективные данные, хозяева заполняли одну и ту же анкету несколько раз, а также просили пройти опрос кого-то из домашних.

Так, самая пугливая - русская голубая, а смелая - абиссинская. Бенгальская кошка- самая активная, а персы и экзоты - очень пассивные. Сиамские и балийские кошки любят ухаживать за собой. Турецкий ван - агрессивен к людям и не очень любит сородичей.

На достигнутом авторы не собираются останавливаться, последующие работы предполагают более глубокий анализ. Например, в планах выявить генетические, экологические и личностные факторы, связанные с проблемным поведением. Хотя, по их оценкам, настоящее исследование, опубликованное в журнале MDPI - самое обширное и значительное из тех, что есть на сегодняшний день.

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