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Текст:   Матвей Линник 
09:40 09.09.2021

Юрист предупредил о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Граждане, не передающие показания приборов учета в течение длительного времени, будут переплачивать за коммунальные услуги. Об этом агентству "Прайм" рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Долг за коммунальные услуги в 1,3 трлн рублей копился более 20 лет

В этом случае в первые три месяца размер платежей будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема потребления, а после будет применяться повышающий коэффициент 1,5.

"Это правило касается в том числе нежилых помещений, только с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему, а с третьего месяца по нормативу", - уточнила юрист.

Иващенко отметила, что после завершения периода расчета по среднему нормативу оплату не пересчитают, даже если собственник жилья вновь начнет передавать показания счетчиков.

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