Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности

Как следует из основных показателей социально-экономического положения российских регионов за первое полугодие от Росстата, которые публикует "Российская газета", с января по июнь инфляция составила 4,2%. Это заметно выше того же периода прошлого года (когда экономика и потребление практически замерли на фоне ограничений из-за пандемии) - 2,6%. На данный момент с начала года инфляция выросла уже до 4,75%, по итогам всего года Банк России ожидает инфляцию 5,7-6,2% (в 2020 году была 4,9%). При этом ускорение инфляции, судя по региональным данным, неоднородно: например, в южных регионах априори большее предложение сезонных овощей и фруктов, что сильнее, чем у других, замедляет рост цен летом. А на Дальнем Востоке мощности лесопромышленных производств не справляются с ростом спроса, в результате компании, торгующие лесоматериалами, буквально отказались от прайс-листов и меняли цены ежедневно. Естественно, это ускоряет общую инфляцию макрорегиона.
Почему инфляция так ускорилась? Если говорить о мировой экономике, то инфляцию запустило восстановление послепандемийного 2020 года. Снятие карантинных ограничений привело к началу короткого сырьевого суперцикла: быстрого и повсеместного роста биржевых цен буквально на все виды сырья - от древесины и стали до сахара и какао-бобов. Естественно, повлияли и другие факторы: сам нестандартный характер кризиса с разрывом логистических цепочек и возникшим дефицитом в разных производственных отраслях, тарифная политика ряда стран, а в случае с сельским хозяйством еще иногда и погодные неурядицы. Вторая причина разгона инфляции неразрывно связана с первой: крупнейшие мировые центробанки - ФРС США и в чуть меньшей степени Европейский ЦБ - еще в прошлом году включили "печатный станок", чтобы экономики смогли преодолеть коронакризис. Свободные деньги неизбежно хлынули во все возможные активы, разгоняя вместе с экономикой еще и инфляцию.
Доллар и евро - мировые резервные валюты, в долларах по-прежнему ведется большинство расчетов между странами. Поэтому в случае с Россией и рядом других экономик рост инфляции частично обусловлен ее "импортом". Еще одним серьезным фактором ускорения инфляции, на который не раз указывал Банк России, стало быстрое восстановление внутреннего спроса после пандемии (усиленное и кредитованием, и полузакрытыми границами), под который не смогло подстроиться предложение. Производителям в такой ситуации оказалось проще переложить издержки на потребителей. Опять же у конкретных групп товаров есть свои особенности - так, цены на стройматериалы в России разгоняло и продолжает разгонять усиленное индустриальное и частное строительство.
По мнению опрошенных "РГ" экспертов, своего пика инфляция может достигнуть в сентябре, а потом начнет замедляться. Говорить о годовой инфляции около 4% - цели Банка России - скорее всего, можно будет только к концу 2022 года. Снизить инфляционное давление на экономику помогает повышение ключевой ставки ЦБ, оно поднимает привлекательность сбережений и снижает спрос на кредиты. Ставка с весны поднялась с 4,25 до 6,5%. На сегодняшнем заседании ЦБ может повысить ее снова.
Россияне стали чаще строить себе дома
Сильнее всего по сравнению с январем-июнем прошлого года выросли объемы жилищного строительства в Мурманской области (276% от I полугодия 2020-го), Карачаево-Черкесии и Тыве. Однако такой взлет большей частью объясняется малыми объемами строительства. Из регионов, где жилье строится более активно, выделяются Хабаровский край (227% к первому полугодию 2020 года), Адыгея, Астраханская область и Бурятия. При этом больше всего нового жилья появилось в Подмосковье (3,65 млн кв. м), Москве (3,24 млн кв. м) и Краснодарском крае (1,9 млн кв. м).
Люди стали чаще строить себе дома. Строительство жилья населением выросло до 20,246 млн кв. м. Это на 41,3% больше, чем в том же периоде 2020 года. Лидеры по росту - Северная Осетия (314,5% к прошлому году), Карачаево-Черкесия (298,3%) и Ленинградская область (268,6%).
Одновременно с объемами строительства поднялись и цены на жилье - в первом полугодии 2021 года они выросли на 13,4% на первичном рынке и на 8,2% на вторичном. Лидируют по росту цен на новостройки Адыгея (рост на 36,6%), Иркутская область (на 31,2%) и Краснодарский край (на 29,1%). Вторичное жилье сильнее всего подорожало во Владимирской, Орловской и Калининградской областях - около 20%.
Неравномерный рост цен связан как с концентрацией спроса в регионах с доходами выше среднего по стране (Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Краснодарский край), так и с ростом себестоимости строительства, в том числе из-за подскочивших цен на металл, дерево и другие стройматериалы, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. По данным Росстата, себестоимость строительства жилья в первом полугодии была выше, чем в начале 2020 года, на 11,5%. Дороже всего строить жилье в Чукотском АО (196 056 рублей за кв. м), Сахалинской области (82 857 рублей) и Москве (78 636 рублей).
Еще один фактор роста цен - изменение программы льготной ипотеки с июля, покупатели хотели успеть приобрести недвижимость на старых условиях, отмечает Диваков. "По итогам 2021 года мы ожидаем замедления темпов роста цен на недвижимость, - говорит эксперт. - Рост цен в среднем по стране составит около 10%. А в 2022-2023 годах не превысит 4% в год".
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:
- По итогам первого полугодия, я считаю, строительная отрасль показала хороший результат по вводу жилья и по объему строящихся метров. Мы превысили прошлогодние показатели почти на 30%. По данным Росстата, в эксплуатацию введено 36,5 млн кв. м жилья, и мы рассчитываем по итогам года довести этот объем как минимум до 85,6 млн кв. м.
Это станет абсолютным рекордом в истории строительства нашей страны, но в будущем нам предстоит его побить. К 2030 году мы должны будем выйти на показатель ввода жилья в объеме 120 млн кв. м в год. Это означает, что в стране будет построен 1 трлн кв. м новой жилплощади. Каждый пятый квадратный метр жилья будет новым, а средняя обеспеченность граждан жилпощадью возрастет с 26 до 33 кв. м.
Первое полугодие для промышленности оказалось успешным
Наибольший рост показали предприятия, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов (+21,8%). Следом идут организации, обеспечивающие население и бизнес электроэнергией, газом и паром (+7,7%), и обрабатывающие производства (+6%). При этом обороты розничной торговли выросли на 10,2%, а объем платных услуг населению - на 19,2%.
Среди федеральных округов лидирует Центральный. В первом полугодии 2021 года индекс здесь вырос на 18%. "Такие высокие темпы роста показателя были достигнуты за счет роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности. Активно росло производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, спрос на которые вырос в условиях пандемии. В Москве объем производства такой продукции увеличился в первом полугодии на 44%. В целом во всех регионах округа, за исключением Костромской области, выпуск в промышленности в первом полугодии превысил уровень докризисного 2019 года", - отметил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
Остальные округа отстают от ЦФО. Относительно высокие темпы роста выпуска (больше 5%) отмечены только в Южном и Приволжском федеральных округах. "Но достигнуты они на фоне низкой базы прошлого года. В целом за два последних года выпуск промышленности в этих округах вырос только на 3,5% и 1,7% соответственно", - пояснил аналитик.
Худшие показатели - в Сибирском федеральном округе. В первом полугодии выпуск в промышленности снизился на 0,6%, а в целом за два последних года темпы снижения достигли 4,7%. "Такая ситуация в регионе связана с сокращением добычи полезных ископаемых, к которому добавилась слабая динамика производства в металлургии. В Красноярском крае - крупнейшем промышленном центре региона - добыча полезных ископаемых снизилась на 10,1%, а выпуск в обрабатывающей промышленности - на 8,7%, в том числе металлургии - на 12,7%", - подчеркнул Плеханов.
В большинстве случаев наиболее слабую динамику демонстрирует добыча полезных ископаемых (по России в целом снижение составило 0,1%, в Северо-Кавказском федеральном округе - почти 20%). "Это связано с вынужденным снижением в России объемов добычи нефти с мая 2020 года по соглашению ОПЕК+. Однако регионы, специализирующиеся на добыче газа (например, ЯНАО) и угля (Кемеровская область), показали рост в сегменте добычи полезных ископаемых на 14% и 7,4% соответственно", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.
По ее мнению, на показатели влияют прежде всего структура производства и меры региональных властей по стимулированию экономической активности.
Абсолютным аутсайдером стала Кабардино-Балкария. Ее индекс составил всего 88,5%, что ниже результатов первого полугодия 2020 года на 11,5%.
Как изменились денежные доходы россиян
Кроме зарплаты в доходы населения входят еще поступления от собственности, социальные выплаты, предпринимательский доход. То есть все разовые выплаты на детей, пенсионерам и прочие, которые произвело в этом году государство, тоже войдут в эту статью и будут способствовать ее увеличению по итогам года.
К концу года рост доходов россиян может превысить 3%, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, это будет означать возврат к уровню 2019 года, к допандемийным значениям. "У нас потери по этому показателю по сравнению с 2014 годом составляют 10%, сейчас произошел компенсационный рост", - считает он.
Высокие показатели роста реальных зарплат и доходов населения низкой базой объясняет руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Виктория Павлюшина.
Она напоминает, что первое полугодие 2020 года - период максимальных ковидных ограничений, когда объявлялись периоды нерабочих дней, вводились ограничения для целых отраслей экономики.
Во втором полугодии 2021 года рост доходов и зарплаты замедлится примерно на четверть, считает Павлюшина. Причина не в изменении текущих процессов, а в увеличении базы сравнения - вторая половина прошлого года была более экономически успешная, чем первая.
В первом полугодии 2021 года безработица сократилась до 4,9%, а число зарегистрированных в службах занятости составило 1,2 млн человек (42,4% от того, что было в первом полугодии 2020 года). Звучит оптимистично, но Остапкович призывает быть осторожным с показателем безработицы: у нас его принято считать по головам, а не по отработанному времени. Из-за этого могут быть искажения: если кто-то трудится неполный рабочий день или находится в административном отпуске, человек все равно считается полноценно занятым. Но денег он или не будет получать совсем, или пропорционально отработанному времени. А таких у нас еще 1,2-1,5% работников, полагает эксперт и добавляет, что из-за этого формируется скрытая безработица.
По-прежнему остается значительным разброс между регионами. Если в Москве безработных 2,7%,то в Ингушетии - 31,3%. Такой дисбаланс Георгий Остапкович объясняет значительной теневой занятостью - не может треть населения республики жить без доходов. Просто они зарабатывают у соседей, родственников, друзей. Им так проще, а в результате ни у кого нет точной информации ни об их доходах, ни о том, на какие средства они живут. Часть доходов скрыта, но расходы все прозрачны и понятны, добавляет Остапкович. Поэтому исходя из потраченного за год можно легко понять, сколько за это время было заработано.
"По данным минфина, доходы населения составляют 62 трлн рублей в год, из них невидимые статистикой "серые" доходы - 12 трлн рублей, это почти 20%, огромная доля, - отмечает Остапкович. - В Нигерии, конечно, 53% таких доходов, но в развитых странах - 3-5%". По его оценке, в России около 8 млн человек работают неформально. То есть примерно вдвое больше, чем считающихся безработными и в семь раз больше зарегистрированных в этом статусе.
При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом, безработица постепенно сократится до 4,3-4,5%, прогнозирует Остапович, а затем останется примерно на этом уровне. Ниже она быть уже не может, считает он. Люди переезжают, меняют работу и т.д.
Аккуратно относиться к показателям безработицы призывает и Виктория Павлюшина. Нынешнее снижение показателя до 4,9% она называет статистическим казусом. "Мы сейчас наблюдаем постковидное сокращение активности соискателей на рынке труда, - объясняет она. - Более реальные показатели находятся в интервале 5 - 5,3%, скорее всего, мы к ним скоро придем".
Павлюшина напоминает, с какой скоростью год назад росло число официально зарегистрированных безработных. Меры социальной поддержки государства побудили встать на учет всех, кто не был официально трудоустроен. А это и настоящие безработные, и занятые в теневом секторе, и люди, живущие за счет личных подсобных хозяйств.
Вместе с официальным статусом они смогли получить деньги, а затем, когда период помощи закончился, снялись с учета. Это привело к улучшению статистики, но никак не увеличило число занятых, объясняет Павлюшина.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов выросли
Особенно хорошо это заметно в регионах, где высока доля налоговых доходов от металлургической промышленности: в Белгородской, Вологодской, Липецкой, Челябинской областях и некоторых других. Связано это с сильным ростом цен на металлы, произошедшим в этом году, говорит руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
Но если сравнивать ситуацию на рынке углеводородов, то первая половина 2021 года, безусловно, успешнее первой половины 2020 года, что заметно по доходам в Татарстане, Тюменской, Оренбургской областях, Башкирии (доходы выросли, но в разной степени), отмечает эксперт. Снижение доходов в Ханты-Мансийском автономном округе - скорее всего, результат валютных переоценок налогоплательщика, влияющих на финансовый результат и на налог на прибыль, считает Елена Анисимова.
Расходы тоже заметно опережают расходы 2019 года и не снижаются относительно 2020 года. Но темп их роста ниже, чем темп роста доходов, поэтому пока что субъекты совокупно в профиците.
Во втором полугодии в связи с временными пошлинами на экспорт черных и цветных металлов (действуют в августе - декабре) доходы "металлургических" регионов такими же темпами, как в первом полугодии, расти не будут, говорит Анисимова.
По ее прогнозу, по итогам 2021 года налоговые и неналоговые доходы консолидированных региональных бюджетов составят от 11,54 (базовый сценарий) до 12,38 триллиона рублей (оптимистичный сценарий).
Объем дефицита и профицита будет во многом определяться расходами декабря (когда их значительно больше, чем в любом другом месяце). По базовому сценарию совокупный финансовый результат регионов будет отрицательным, полагает Анисимова.