Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности

Ускорение роста цен практически на все товары, которые только можно себе представить, стало по-настоящему главной экономической темой этого года - не только в России, но и во всем мире. Обесценивание денег в кошельках граждан - реакция экономики на попытки вылечить ее от последствий коронакризиса. Из хороших новостей: в России, скорее всего, инфляция прямо сейчас находится на пике и впереди - медленное затухание ее роста.

Как следует из основных показателей социально-экономического положения российских регионов за первое полугодие от Росстата, которые публикует "Российская газета", с января по июнь инфляция составила 4,2%. Это заметно выше того же периода прошлого года (когда экономика и потребление практически замерли на фоне ограничений из-за пандемии) - 2,6%. На данный момент с начала года инфляция выросла уже до 4,75%, по итогам всего года Банк России ожидает инфляцию 5,7-6,2% (в 2020 году была 4,9%). При этом ускорение инфляции, судя по региональным данным, неоднородно: например, в южных регионах априори большее предложение сезонных овощей и фруктов, что сильнее, чем у других, замедляет рост цен летом. А на Дальнем Востоке мощности лесопромышленных производств не справляются с ростом спроса, в результате компании, торгующие лесоматериалами, буквально отказались от прайс-листов и меняли цены ежедневно. Естественно, это ускоряет общую инфляцию макрорегиона.

Почему инфляция так ускорилась? Если говорить о мировой экономике, то инфляцию запустило восстановление послепандемийного 2020 года. Снятие карантинных ограничений привело к началу короткого сырьевого суперцикла: быстрого и повсеместного роста биржевых цен буквально на все виды сырья - от древесины и стали до сахара и какао-бобов. Естественно, повлияли и другие факторы: сам нестандартный характер кризиса с разрывом логистических цепочек и возникшим дефицитом в разных производственных отраслях, тарифная политика ряда стран, а в случае с сельским хозяйством еще иногда и погодные неурядицы. Вторая причина разгона инфляции неразрывно связана с первой: крупнейшие мировые центробанки - ФРС США и в чуть меньшей степени Европейский ЦБ - еще в прошлом году включили "печатный станок", чтобы экономики смогли преодолеть коронакризис. Свободные деньги неизбежно хлынули во все возможные активы, разгоняя вместе с экономикой еще и инфляцию.

Ускорение инфляции в России частично "импортировано" из-за рубежа

Доллар и евро - мировые резервные валюты, в долларах по-прежнему ведется большинство расчетов между странами. Поэтому в случае с Россией и рядом других экономик рост инфляции частично обусловлен ее "импортом". Еще одним серьезным фактором ускорения инфляции, на который не раз указывал Банк России, стало быстрое восстановление внутреннего спроса после пандемии (усиленное и кредитованием, и полузакрытыми границами), под который не смогло подстроиться предложение. Производителям в такой ситуации оказалось проще переложить издержки на потребителей. Опять же у конкретных групп товаров есть свои особенности - так, цены на стройматериалы в России разгоняло и продолжает разгонять усиленное индустриальное и частное строительство.

По мнению опрошенных "РГ" экспертов, своего пика инфляция может достигнуть в сентябре, а потом начнет замедляться. Говорить о годовой инфляции около 4% - цели Банка России - скорее всего, можно будет только к концу 2022 года. Снизить инфляционное давление на экономику помогает повышение ключевой ставки ЦБ, оно поднимает привлекательность сбережений и снижает спрос на кредиты. Ставка с весны поднялась с 4,25 до 6,5%. На сегодняшнем заседании ЦБ может повысить ее снова.