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09.09.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Ускорение роста цен практически на все товары, которые только можно себе представить, стало по-настоящему главной экономической темой этого года - не только в России, но и во всем мире. Обесценивание денег в кошельках граждан - реакция экономики на попытки вылечить ее от последствий коронакризиса. Из хороших новостей: в России, скорее всего, инфляция прямо сейчас находится на пике и впереди - медленное затухание ее роста.
Как только ослабели ограничения из-за пандемии, люди начали быстро наращивать потребление. Фото: Александр Корольков/РГ Как только ослабели ограничения из-за пандемии, люди начали быстро наращивать потребление. Фото: Александр Корольков/РГ
Как только ослабели ограничения из-за пандемии, люди начали быстро наращивать потребление. Фото: Александр Корольков/РГ

Как следует из основных показателей социально-экономического положения российских регионов за первое полугодие от Росстата, которые публикует "Российская газета", с января по июнь инфляция составила 4,2%. Это заметно выше того же периода прошлого года (когда экономика и потребление практически замерли на фоне ограничений из-за пандемии) - 2,6%. На данный момент с начала года инфляция выросла уже до 4,75%, по итогам всего года Банк России ожидает инфляцию 5,7-6,2% (в 2020 году была 4,9%). При этом ускорение инфляции, судя по региональным данным, неоднородно: например, в южных регионах априори большее предложение сезонных овощей и фруктов, что сильнее, чем у других, замедляет рост цен летом. А на Дальнем Востоке мощности лесопромышленных производств не справляются с ростом спроса, в результате компании, торгующие лесоматериалами, буквально отказались от прайс-листов и меняли цены ежедневно. Естественно, это ускоряет общую инфляцию макрорегиона.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Почему инфляция так ускорилась? Если говорить о мировой экономике, то инфляцию запустило восстановление послепандемийного 2020 года. Снятие карантинных ограничений привело к началу короткого сырьевого суперцикла: быстрого и повсеместного роста биржевых цен буквально на все виды сырья - от древесины и стали до сахара и какао-бобов. Естественно, повлияли и другие факторы: сам нестандартный характер кризиса с разрывом логистических цепочек и возникшим дефицитом в разных производственных отраслях, тарифная политика ряда стран, а в случае с сельским хозяйством еще иногда и погодные неурядицы. Вторая причина разгона инфляции неразрывно связана с первой: крупнейшие мировые центробанки - ФРС США и в чуть меньшей степени Европейский ЦБ - еще в прошлом году включили "печатный станок", чтобы экономики смогли преодолеть коронакризис. Свободные деньги неизбежно хлынули во все возможные активы, разгоняя вместе с экономикой еще и инфляцию.

Ускорение инфляции в России частично "импортировано" из-за рубежа

Доллар и евро - мировые резервные валюты, в долларах по-прежнему ведется большинство расчетов между странами. Поэтому в случае с Россией и рядом других экономик рост инфляции частично обусловлен ее "импортом". Еще одним серьезным фактором ускорения инфляции, на который не раз указывал Банк России, стало быстрое восстановление внутреннего спроса после пандемии (усиленное и кредитованием, и полузакрытыми границами), под который не смогло подстроиться предложение. Производителям в такой ситуации оказалось проще переложить издержки на потребителей. Опять же у конкретных групп товаров есть свои особенности - так, цены на стройматериалы в России разгоняло и продолжает разгонять усиленное индустриальное и частное строительство.

По мнению опрошенных "РГ" экспертов, своего пика инфляция может достигнуть в сентябре, а потом начнет замедляться. Говорить о годовой инфляции около 4% - цели Банка России - скорее всего, можно будет только к концу 2022 года. Снизить инфляционное давление на экономику помогает повышение ключевой ставки ЦБ, оно поднимает привлекательность сбережений и снижает спрос на кредиты. Ставка с весны поднялась с 4,25 до 6,5%. На сегодняшнем заседании ЦБ может повысить ее снова.

Россияне стали чаще строить себе дома

Текст: Марина Трубилина
В первом полугодии в России было построено 36,499 млн кв. м жилья. Это больше, чем в начале не только 2020 года (на 29,7%), когда стройки в некоторых регионах приостанавливались из-за пандемии, но и вполне благополучного 2019 года (на 21,3%).

Сильнее всего по сравнению с январем-июнем прошлого года выросли объемы жилищного строительства в Мурманской области (276% от I полугодия 2020-го), Карачаево-Черкесии и Тыве. Однако такой взлет большей частью объясняется малыми объемами строительства. Из регионов, где жилье строится более активно, выделяются Хабаровский край (227% к первому полугодию 2020 года), Адыгея, Астраханская область и Бурятия. При этом больше всего нового жилья появилось в Подмосковье (3,65 млн кв. м), Москве (3,24 млн кв. м) и Краснодарском крае (1,9 млн кв. м).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Люди стали чаще строить себе дома. Строительство жилья населением выросло до 20,246 млн кв. м. Это на 41,3% больше, чем в том же периоде 2020 года. Лидеры по росту - Северная Осетия (314,5% к прошлому году), Карачаево-Черкесия (298,3%) и Ленинградская область (268,6%).

Одновременно с объемами строительства поднялись и цены на жилье - в первом полугодии 2021 года они выросли на 13,4% на первичном рынке и на 8,2% на вторичном. Лидируют по росту цен на новостройки Адыгея (рост на 36,6%), Иркутская область (на 31,2%) и Краснодарский край (на 29,1%). Вторичное жилье сильнее всего подорожало во Владимирской, Орловской и Калининградской областях - около 20%.

Неравномерный рост цен связан как с концентрацией спроса в регионах с доходами выше среднего по стране (Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Краснодарский край), так и с ростом себестоимости строительства, в том числе из-за подскочивших цен на металл, дерево и другие стройматериалы, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. По данным Росстата, себестоимость строительства жилья в первом полугодии была выше, чем в начале 2020 года, на 11,5%. Дороже всего строить жилье в Чукотском АО (196 056 рублей за кв. м), Сахалинской области (82 857 рублей) и Москве (78 636 рублей).

В 2022-2023 годах жилье будет дорожать не более чем на 4% в год

Еще один фактор роста цен - изменение программы льготной ипотеки с июля, покупатели хотели успеть приобрести недвижимость на старых условиях, отмечает Диваков. "По итогам 2021 года мы ожидаем замедления темпов роста цен на недвижимость, - говорит эксперт. - Рост цен в среднем по стране составит около 10%. А в 2022-2023 годах не превысит 4% в год".

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- По итогам первого полугодия, я считаю, строительная отрасль показала хороший результат по вводу жилья и по объему строящихся метров. Мы превысили прошлогодние показатели почти на 30%. По данным Росстата, в эксплуатацию введено 36,5 млн кв. м жилья, и мы рассчитываем по итогам года довести этот объем как минимум до 85,6 млн кв. м.

20,3 млн кв.м жилья построено за полугодие населением

Это станет абсолютным рекордом в истории строительства нашей страны, но в будущем нам предстоит его побить. К 2030 году мы должны будем выйти на показатель ввода жилья в объеме 120 млн кв. м в год. Это означает, что в стране будет построен 1 трлн кв. м новой жилплощади. Каждый пятый квадратный метр жилья будет новым, а средняя обеспеченность граждан жилпощадью возрастет с 26 до 33 кв. м.

Первое полугодие для промышленности оказалось успешным

Текст: Михаил Загайнов
Первое полугодие 2021 года для промышленности оказалось успешным. Индекс промпроизводства (ИПП) к аналогичному периоду 2020 года вырос на 4%.
Сбор и утилизация отходов - в лидерах промышленного производства во всех округах. Фото: Сергей Михеев/РГ

Наибольший рост показали предприятия, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов (+21,8%). Следом идут организации, обеспечивающие население и бизнес электроэнергией, газом и паром (+7,7%), и обрабатывающие производства (+6%). При этом обороты розничной торговли выросли на 10,2%, а объем платных услуг населению - на 19,2%.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Среди федеральных округов лидирует Центральный. В первом полугодии 2021 года индекс здесь вырос на 18%. "Такие высокие темпы роста показателя были достигнуты за счет роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности. Активно росло производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, спрос на которые вырос в условиях пандемии. В Москве объем производства такой продукции увеличился в первом полугодии на 44%. В целом во всех регионах округа, за исключением Костромской области, выпуск в промышленности в первом полугодии превысил уровень докризисного 2019 года", - отметил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.

Остальные округа отстают от ЦФО. Относительно высокие темпы роста выпуска (больше 5%) отмечены только в Южном и Приволжском федеральных округах. "Но достигнуты они на фоне низкой базы прошлого года. В целом за два последних года выпуск промышленности в этих округах вырос только на 3,5% и 1,7% соответственно", - пояснил аналитик.

Худшие показатели - в Сибирском федеральном округе. В первом полугодии выпуск в промышленности снизился на 0,6%, а в целом за два последних года темпы снижения достигли 4,7%. "Такая ситуация в регионе связана с сокращением добычи полезных ископаемых, к которому добавилась слабая динамика производства в металлургии. В Красноярском крае - крупнейшем промышленном центре региона - добыча полезных ископаемых снизилась на 10,1%, а выпуск в обрабатывающей промышленности - на 8,7%, в том числе металлургии - на 12,7%", - подчеркнул Плеханов.

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В большинстве случаев наиболее слабую динамику демонстрирует добыча полезных ископаемых (по России в целом снижение составило 0,1%, в Северо-Кавказском федеральном округе - почти 20%). "Это связано с вынужденным снижением в России объемов добычи нефти с мая 2020 года по соглашению ОПЕК+. Однако регионы, специализирующиеся на добыче газа (например, ЯНАО) и угля (Кемеровская область), показали рост в сегменте добычи полезных ископаемых на 14% и 7,4% соответственно", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

По ее мнению, на показатели влияют прежде всего структура производства и меры региональных властей по стимулированию экономической активности.

Абсолютным аутсайдером стала Кабардино-Балкария. Ее индекс составил всего 88,5%, что ниже результатов первого полугодия 2020 года на 11,5%.

Как изменились денежные доходы россиян

Текст: Алексей Дуэль
Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2021 года выросли на 2,4%. Зарплата, которая составляет 60-62% всех доходов россиян, увеличилась на 3,4% - до 54,6 тыс. рублей.

Кроме зарплаты в доходы населения входят еще поступления от собственности, социальные выплаты, предпринимательский доход. То есть все разовые выплаты на детей, пенсионерам и прочие, которые произвело в этом году государство, тоже войдут в эту статью и будут способствовать ее увеличению по итогам года.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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К концу года рост доходов россиян может превысить 3%, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, это будет означать возврат к уровню 2019 года, к допандемийным значениям. "У нас потери по этому показателю по сравнению с 2014 годом составляют 10%, сейчас произошел компенсационный рост", - считает он.

Высокие показатели роста реальных зарплат и доходов населения низкой базой объясняет руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Виктория Павлюшина.

Она напоминает, что первое полугодие 2020 года - период максимальных ковидных ограничений, когда объявлялись периоды нерабочих дней, вводились ограничения для целых отраслей экономики.

Во втором полугодии 2021 года рост доходов и зарплаты замедлится примерно на четверть, считает Павлюшина. Причина не в изменении текущих процессов, а в увеличении базы сравнения - вторая половина прошлого года была более экономически успешная, чем первая.

Безработица сократилась до 4,9%, а число зарегистрированных в службах занятости составляет 1,2 млн человек

В первом полугодии 2021 года безработица сократилась до 4,9%, а число зарегистрированных в службах занятости составило 1,2 млн человек (42,4% от того, что было в первом полугодии 2020 года). Звучит оптимистично, но Остапкович призывает быть осторожным с показателем безработицы: у нас его принято считать по головам, а не по отработанному времени. Из-за этого могут быть искажения: если кто-то трудится неполный рабочий день или находится в административном отпуске, человек все равно считается полноценно занятым. Но денег он или не будет получать совсем, или пропорционально отработанному времени. А таких у нас еще 1,2-1,5% работников, полагает эксперт и добавляет, что из-за этого формируется скрытая безработица.

По-прежнему остается значительным разброс между регионами. Если в Москве безработных 2,7%,то в Ингушетии - 31,3%. Такой дисбаланс Георгий Остапкович объясняет значительной теневой занятостью - не может треть населения республики жить без доходов. Просто они зарабатывают у соседей, родственников, друзей. Им так проще, а в результате ни у кого нет точной информации ни об их доходах, ни о том, на какие средства они живут. Часть доходов скрыта, но расходы все прозрачны и понятны, добавляет Остапкович. Поэтому исходя из потраченного за год можно легко понять, сколько за это время было заработано.

"По данным минфина, доходы населения составляют 62 трлн рублей в год, из них невидимые статистикой "серые" доходы - 12 трлн рублей, это почти 20%, огромная доля, - отмечает Остапкович. - В Нигерии, конечно, 53% таких доходов, но в развитых странах - 3-5%". По его оценке, в России около 8 млн человек работают неформально. То есть примерно вдвое больше, чем считающихся безработными и в семь раз больше зарегистрированных в этом статусе.

При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом, безработица постепенно сократится до 4,3-4,5%, прогнозирует Остапович, а затем останется примерно на этом уровне. Ниже она быть уже не может, считает он. Люди переезжают, меняют работу и т.д.

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Аккуратно относиться к показателям безработицы призывает и Виктория Павлюшина. Нынешнее снижение показателя до 4,9% она называет статистическим казусом. "Мы сейчас наблюдаем постковидное сокращение активности соискателей на рынке труда, - объясняет она. - Более реальные показатели находятся в интервале 5 - 5,3%, скорее всего, мы к ним скоро придем".

Павлюшина напоминает, с какой скоростью год назад росло число официально зарегистрированных безработных. Меры социальной поддержки государства побудили встать на учет всех, кто не был официально трудоустроен. А это и настоящие безработные, и занятые в теневом секторе, и люди, живущие за счет личных подсобных хозяйств.

Вместе с официальным статусом они смогли получить деньги, а затем, когда период помощи закончился, снялись с учета. Это привело к улучшению статистики, но никак не увеличило число занятых, объясняет Павлюшина.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов выросли

Текст: Роман Маркелов
Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов выросли в первом полугодии этого года. Причем как по сравнению с пандемийным прошлым годом, когда вводились более жесткие по сравнению с сегодняшними ограничения, так и в некоторых случаях по сравнению с благополучным 2019 годом.

Особенно хорошо это заметно в регионах, где высока доля налоговых доходов от металлургической промышленности: в Белгородской, Вологодской, Липецкой, Челябинской областях и некоторых других. Связано это с сильным ростом цен на металлы, произошедшим в этом году, говорит руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

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Но если сравнивать ситуацию на рынке углеводородов, то первая половина 2021 года, безусловно, успешнее первой половины 2020 года, что заметно по доходам в Татарстане, Тюменской, Оренбургской областях, Башкирии (доходы выросли, но в разной степени), отмечает эксперт. Снижение доходов в Ханты-Мансийском автономном округе - скорее всего, результат валютных переоценок налогоплательщика, влияющих на финансовый результат и на налог на прибыль, считает Елена Анисимова.

Расходы тоже заметно опережают расходы 2019 года и не снижаются относительно 2020 года. Но темп их роста ниже, чем темп роста доходов, поэтому пока что субъекты совокупно в профиците.

Во втором полугодии в связи с временными пошлинами на экспорт черных и цветных металлов (действуют в августе - декабре) доходы "металлургических" регионов такими же темпами, как в первом полугодии, расти не будут, говорит Анисимова.

По ее прогнозу, по итогам 2021 года налоговые и неналоговые доходы консолидированных региональных бюджетов составят от 11,54 (базовый сценарий) до 12,38 триллиона рублей (оптимистичный сценарий).

Объем дефицита и профицита будет во многом определяться расходами декабря (когда их значительно больше, чем в любом другом месяце). По базовому сценарию совокупный финансовый результат регионов будет отрицательным, полагает Анисимова.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов
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