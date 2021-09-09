Как изменились денежные доходы россиян

Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2021 года выросли на 2,4%. Зарплата, которая составляет 60-62% всех доходов россиян, увеличилась на 3,4% - до 54,6 тыс. рублей.

Кроме зарплаты в доходы населения входят еще поступления от собственности, социальные выплаты, предпринимательский доход. То есть все разовые выплаты на детей, пенсионерам и прочие, которые произвело в этом году государство, тоже войдут в эту статью и будут способствовать ее увеличению по итогам года.

К концу года рост доходов россиян может превысить 3%, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, это будет означать возврат к уровню 2019 года, к допандемийным значениям. "У нас потери по этому показателю по сравнению с 2014 годом составляют 10%, сейчас произошел компенсационный рост", - считает он.

Высокие показатели роста реальных зарплат и доходов населения низкой базой объясняет руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Виктория Павлюшина.

Она напоминает, что первое полугодие 2020 года - период максимальных ковидных ограничений, когда объявлялись периоды нерабочих дней, вводились ограничения для целых отраслей экономики.

Во втором полугодии 2021 года рост доходов и зарплаты замедлится примерно на четверть, считает Павлюшина. Причина не в изменении текущих процессов, а в увеличении базы сравнения - вторая половина прошлого года была более экономически успешная, чем первая.

Безработица сократилась до 4,9%, а число зарегистрированных в службах занятости составляет 1,2 млн человек

В первом полугодии 2021 года безработица сократилась до 4,9%, а число зарегистрированных в службах занятости составило 1,2 млн человек (42,4% от того, что было в первом полугодии 2020 года). Звучит оптимистично, но Остапкович призывает быть осторожным с показателем безработицы: у нас его принято считать по головам, а не по отработанному времени. Из-за этого могут быть искажения: если кто-то трудится неполный рабочий день или находится в административном отпуске, человек все равно считается полноценно занятым. Но денег он или не будет получать совсем, или пропорционально отработанному времени. А таких у нас еще 1,2-1,5% работников, полагает эксперт и добавляет, что из-за этого формируется скрытая безработица.

По-прежнему остается значительным разброс между регионами. Если в Москве безработных 2,7%,то в Ингушетии - 31,3%. Такой дисбаланс Георгий Остапкович объясняет значительной теневой занятостью - не может треть населения республики жить без доходов. Просто они зарабатывают у соседей, родственников, друзей. Им так проще, а в результате ни у кого нет точной информации ни об их доходах, ни о том, на какие средства они живут. Часть доходов скрыта, но расходы все прозрачны и понятны, добавляет Остапкович. Поэтому исходя из потраченного за год можно легко понять, сколько за это время было заработано.

"По данным минфина, доходы населения составляют 62 трлн рублей в год, из них невидимые статистикой "серые" доходы - 12 трлн рублей, это почти 20%, огромная доля, - отмечает Остапкович. - В Нигерии, конечно, 53% таких доходов, но в развитых странах - 3-5%". По его оценке, в России около 8 млн человек работают неформально. То есть примерно вдвое больше, чем считающихся безработными и в семь раз больше зарегистрированных в этом статусе.

При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом, безработица постепенно сократится до 4,3-4,5%, прогнозирует Остапович, а затем останется примерно на этом уровне. Ниже она быть уже не может, считает он. Люди переезжают, меняют работу и т.д.

Аккуратно относиться к показателям безработицы призывает и Виктория Павлюшина. Нынешнее снижение показателя до 4,9% она называет статистическим казусом. "Мы сейчас наблюдаем постковидное сокращение активности соискателей на рынке труда, - объясняет она. - Более реальные показатели находятся в интервале 5 - 5,3%, скорее всего, мы к ним скоро придем".

Павлюшина напоминает, с какой скоростью год назад росло число официально зарегистрированных безработных. Меры социальной поддержки государства побудили встать на учет всех, кто не был официально трудоустроен. А это и настоящие безработные, и занятые в теневом секторе, и люди, живущие за счет личных подсобных хозяйств.

Вместе с официальным статусом они смогли получить деньги, а затем, когда период помощи закончился, снялись с учета. Это привело к улучшению статистики, но никак не увеличило число занятых, объясняет Павлюшина.