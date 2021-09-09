Кардиолог рассказал, что резко повышает риск инфаркта и у некурящих

Риск развития инфаркта миокарда в первую неделю коронавирусной инфекции повышается в восемь раз, предупредил кардиолог, ведущий научный сотрудник "НМИЦ кардиологии", профессор, доктор медицинских наук Роман Шахнович.

"Любое ОРВИ резко повышает риск инфаркта миокарда", - отметил доктор. Поэтому людям с сердечными недугами также необходимо прививаться от коронавируса, считает врач.

"Чем больше у человека сопутствующих заболеваний (не только кардиологических, но и онкологических, эндокринных), тем больший смысл для него приобретает вакцинация", - отметил Роман Шахнович в беседе с aif.ru, еще раз подчеркнув, что "опасность погибнуть от коронавируса у пациента, перенесшего инфаркт, крайне высока".

По его словам, "избегать прививки людям после инфаркта безрассудно, как и продолжать курить".

Кардиолог также предупредил о факторе риска развития инфаркта, о котором не все знают. Так, наряду с курением и высоким уровнем холестерина, опасна для сердца и депрессия, спровоцированная общей неудовлетворенностью жизнью.

"Депрессия может стать очень серьезным фактором риска инфаркта. А оптимизм, наоборот, - эффективным лекарством", - заключил специалист.