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09.09.2021 21:15
Рубрика: В мире

Киев хочет провести новую "нормандскую встречу", не прекращая обстрелов

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
В среду жители Донецка отмечали важную дату - День освобождения Донбасса, 8 сентября 1943 года их город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Вооруженные силы Украины (ВСУ) "отметили" праздник минометным обстрелом Киевского района города: две женщины получили тяжелые осколочные ранения, была повреждена вентиляционная система крупнейшей в регионе шахты имени Засядько, горняков пришлось срочно эвакуировать.

На этом фоне Киев вновь пытается истребовать от Берлина и Парижа очередную встречу глав государств "нормандской четверки", не исполнив при этом ни одного пункта политических соглашений, достигнутых на предыдущей встрече в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда, напомним, Украина обязалась внести в конституцию так называемую "формулу Штайнмайера", положив тем самым начало политическому урегулированию конфликта и диалогу с народными республиками Донбасса.

Источник: Действия Украины в "нормандском формате" угрожают Минским соглашениям

Все, на что хватило президента Зеленского - согласие на новый режим прекращения огня летом 2020 года, который он сам уже нынешней весной сорвал. Теперь Зеленский снова желает встретиться с президентами России, Франции и канцлером Германии. Именно этому вопросу была посвящена видеоконференция политических советников глав государств "нормандского формата", созванная по инициативе Берлина и проходившая во время обстрела Донецка со стороны украинских военных.

В ходе дискуссии, как рассказал российским СМИ источник близкий к переговорам, в очередной раз проявилось фундаментальное различие между тем, что украинская сторона говорит на внешнюю и внутреннюю аудиторию. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак захотел внести в итоговый документ упоминание о приверженности Киева полному выполнению Минских соглашений и даже пообещал, что Зеленский "исполнит всё, под чем будет стоять его подпись после саммита". Но при этом просил от собеседников невозможного: "Не обращать внимания на ситуацию внутри Украины".

Сложно не заметить, как накануне видеоконференции глава украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что общение в минском формате - "это ни о чем" и никаких действий для исполнения взятых на себя обязательств украинская сторона поэтому предпринимать не намерена. Спикер же киевских "миротворцев" Алексей Арестович и вовсе договорился до того, что Минских соглашений "на самом деле не существует, или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на этом крючке". Как будто для того, чтобы тезисы Арестовича и Резника выглядели заметней, в Киеве инициируют законы прямо соглашениям противоречащие, более того - постулирующие запрет на их исполнение. Например, разработанный украинским правительством закон о так называемом "особом периоде".

Переговоры прошли в духе заведенной европейскими партнерами традиции "конструктивной неопределенности"

На эту, мягко говоря, непоследовательность официального Киева обратил внимание и глава МИД России Сергей Лавров. "Нормандский формат должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности Минских договоренностей. И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в нормандском формате, а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается", - прокомментировал ситуацию министр.

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В итоге представитель России на переговорах Дмитрий Козак, как сообщает источник, призвал европейцев "набраться мужества и дать четкий и недвусмысленный ответ, кто по Минским соглашениям является сторонами конфликта". Но ответа от немецкого и французского коллег Козак не получил. Сами же двухчасовые переговоры прошли в духе заведенной европейскими партнерами еще в 2014 году традиции "конструктивной неопределенности". Впрочем, все участники формально согласились, что проводить "саммит ради самого саммита", как того, очевидно в целях подъема рейтинга Зеленского, хотят в Киеве, все же нецелесообразно.

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