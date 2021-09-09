"Кино" выложили редкую запись репетиции 1986 года с Виктором Цоем

Ролик продолжается всего 1 минуту и 52 секунды, но демонстрирует тот драйв, который был у "Кино" в 1986 году, даже на репетициях.

На записи неважного качества голос заглушает ритм-секция, слов не разобрать, но оттого ролик не становится менее интересным - идет репетиция в неизвестном ДК. Музыканты играют песню "Мы хотим танцевать", которая вскоре войдет в альбом "Ночь" и станет на ней, последней, 11-й…

Заметно, что все четверо получают удовольствие от игры и песни. Впрочем, Виктор Цой все-таки дает указание переиграть ее еще раз.

- Покопались в архивах и нашли атмосферное видео с репетиции "Кино", - сообщили теперь музыканты группы в соцсетях. - 1986 год. Запись не очень качественная, но вообще там звучит "Мы хотим танцевать". А раз хотят, то и танцуют!