КНДР показала на параде "коронавирусные войска"

Северная Корея отметила 73-ю годовщину своего основания ночным военным парадом в столице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР. На кадрах из Пхеньяна можно видеть марширующих плотными рядами военных в оранжевых защитных костюмах и масках, напоминающих противогазы, - так называемые "коронавирусные войска". При этом республика обошлась без демонстрации без баллистических ракет - в отличие от прошлогоднего парада, когда глава КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал всему миру ядерный потенциал страны. Кстати, на этот раз он не стал произносить речей.

"Колонны экстренной профилактики эпидемий и минздрав были полны патриотического энтузиазма, демонстрируя преимущества социалистической системы во всем мире, при этом твердо защищая безопасность страны и ее жителей от всемирной пандемии", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи. Кстати, хотя участники марша были одеты в защитные костюмы, никто в многотысячной толпе не носил маски и не соблюдал дистанцию - по крайней мере, такое впечатление складывается по распространенным фотографиям. Самого Ким Чен Ына окружало множество людей, которые обменивались с лидером рукопожатиями.

Напомним, официально в Северной Корее не подтвержден ни один случай заболевания COVID-19, при этом страна полностью закрыла границы.

Как предположил в беседе с Reuters Ян Му Чжин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, отсутствие на параде стратегического оружия и внимание к силам гражданской защиты может свидетельствовать о том, что Ким Чен Ын сосредоточился на внутренних проблемах - таких, как профилактика пандемии и экономика. "Кажется, парад был строго задуман именно как домашний праздник, призванный укрепить национальное единство и солидарность с режимом", - считает эксперт.