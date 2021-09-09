Когда Россия станет полноправным членом Международной ассоциации издателей

Глава International Publisher Association (Международной ассоциации издателей) Бодур аль-Касими приехала в Москву, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге (IBBY), который впервые пройдет в России с 10 по 12 сентября. Накануне открытия форума она встретилась за круглым столом с представителями российской книжной индустрии.

Госпожа аль-Касими не просто принцесса и дочь Султана бин Мухаммад аль-Касими - наследственного эмира Шарджи, одного из эмиратов, входящих в ОАЭ. Она создательница и президент Kalimat Group, выросшей за 15 лет из маленького издательства "продвинутой" детской литературы на арабском языке в крупный издательский дом широкого профиля. Но на двухчасовом круглом столе речь шла не о нем, а о перспективах вступления Российского книжного союза в IPA и о стоящих перед российскими издателями проблемах.

Открывая встречу, вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев подчеркнул, что перед РКС стоит задача войти полноправным членом в IPO - престижную и влиятельную отраслевую организацию, существующую с 1896 года и объединяющую сейчас 86 профильных национальных союзов из 71 страны всех континентов.

Евгений Капьев, генеральный директор издательства "ЭКСМО" и руководитель Комитета по международному сотрудничеству РКС, уточнил, что Российский книжный союз уже является provisional member, то есть "кандидатом в члены" - что не мешает уже вести работу по разным направлениям.

Шеф-редактор издательства "КомпасГид" Марина Кадетова подняла вопрос о действующей в России системе возвратных маркировок, ставящих порой издателей, особенно имеющих дело с переводной детской литературой, в крайне затруднительное положение. А гендиректор издательства "Пешком в историю" Екатерина Каширская не без юмора напомнила, что российские женщины все поголовно суть работающие женщины, так что им нет нужды заявлять о своих правах, они ими просто активно попользуются - а вот что действительно нужно российским издателям (среди которых много женщин), так это расширение представительства русских книг и авторов на международных рынках и, в частности, ярмарках, потому что сейчас оно практически стремится к нулю.

Бодур аль-Касими подчеркнула, что она лично и руководство IPA, которую ей выпало возглавлять в самый сложный период 2021-23 ("мне выпал счастливый билет!" - пошутила она), не мыслят полноценную работу Ассоциации без русских издателей. Но это вопрос не их "хотения", а общего голосования, приводимого согласно строгой процедуре.

Членство в Ассоциации откроет перед российскими издателями доступ к разнообразным экспертизам, что особенно важно в условиях, когда книгоиздание стремится к инклюзивности, то есть включению в него людей с разным бэкграундом и задачами. Добиваться этого намерены путем переговоров, в том числе и по спорным позициям, таким как возрастные рейтинги и национальные особенности обращения с контентом.

"Что такое контент? Вы, издатели, и есть контент!" - подчеркнула принцесса Бодур.

О том, как будет проходить Всемирный конгресс IBBY, читайте на портале ГодЛитературы.РФ.