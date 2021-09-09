Богатая коллекция сокровищ найдена в древнейшей столице Китая

В Китае археологи представили новые находки, сделанные за последние месяцы при проведении раскопок на месте расположения древней столицы Саньсиндуй. В жертвенных ямах они обнаружили невероятно ценные артефакты, которые пополнят коллекцию национальных сокровищ.

Как сообщает CGTN, находки были сделаны в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Еще в 1920-е годы там были обнаружены руины города Саньсидуй, который был первой столицей древнейшего царства Шу.

Раскопки ведутся с 1986 года, когда археологи обнаружили две жертвенные ямы, наполненные сокровищами. В прошлом году были проведена самые масштабные за все время раскопки, было найдено около десятка жертвенных ям с полутора тысячами артефактов.

И вот теперь археологи объявили о том, что им удалось раскопать еще шесть ранее неизвестных жертвенных ям. В них обнаружено около 500 полностью и фрагментарно сохранившихся реликвий, которые имеют огромную историческую и материальную ценность.

Достаточно сказать, что большинство находок представляют собой изысканные золотые маски, изделия из нефрита и слоновой кости, а также бронзовые артефакты. С учетом прошлогодних находок сокровищница Саньсидуя пополнилась более чем на 2000 предметов. Среди них, к примеру, имеется уникальное священное дерево, изготовленное из бронзы.

В целом за все время раскопок в древней столице первого в Китае царства было найдено около 10 000 культурных реликвий, возраст которых составляет от 3000 до 5000 лет. Считается, что само царство Шу возникло около 5000 лет назад.

Археологи сообщают, что во время недавно проведенных работ были обнаружены очень редкие и ценные большие бронзовые сосуды, некоторые из них, вероятно, после экспертизы получат статус национальных сокровищ. Дело в том, что часть этих бронзовых изделий обладает уникальной формой, аналогов которой исследователи никогда раньше не видели.

Не менее захватывающими находками стали многочисленные изделия из слоновой кости и нефрита. Значительная их часть находилась только в одной жертвенной яме. Примечательно, что бронзовых изделий в этой яме не оказалось, что говорит о неких особых традициях, существовавших во времена царства Шу.

Так, археологи раскопали нефритовые таблички, которые обозначаются термином "чжан", и четыре нефритовых "дзао" - это инструмент, напоминающий современное долото. Исследователи отмечают, что многие другие виды найденных нефритовых артефактов также являются уникальными в своем роде, поскольку известных им аналогов попросту не существует.

Например, найдена неповрежденная нефритовая курительная трубка квадратной формы, но с круглым отверстием в ней. Также обнаружен нефритовый "юань" (нефритовое кольцо), нефритовый "би" (плоский нефритовый диск) и нефритовый "бен" (нефритовое тесло).

В целом, по данным археологов, из шести раскопанных жертвенных ям было извлечено 478 практически полностью сохранившихся культурных реликвий и 141 фрагмент различных артефактов. Основную массу составляют изделия из слоновой кости. Бронзовые предметы занимают второе место по количеству. Среди артефактов имеется и два керамических предмета.

По предварительной оценке, возраст вновь найденных предметов составляет от 2966 до 3148 лет, то есть они относятся к позднему периоду правления династии Шан. Сокровища уже отправлены в Центр защиты культурных реликвий провинции Сычуань, где ведутся работы по их очистке и реставрации.