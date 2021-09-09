Космонавт во время выхода с МКС осмотрел антенны грузовика "Прогресс"

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали 50-й плановый выход в открытый космос по российской программе. Выходной люк открылся в в 17:55 по московскому времени.

Это второй выход, посвященный интеграции нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав МКС. В самом начале работы за бортом Петр Дубров осмотрел антенны системы сближения "Курс" грузового "Прогресса МС-17", который пристыкован сейчас к станции. Отметил: они не повреждены.

"Визуально повреждений антенны слева от меня не наблюдаю. Антенну справа тоже наблюдаю, тоже повреждений нет", - сказал космонавт.

Напомним: в июле 2020 года при стыковке "Прогресса МС-15" с МКС наблюдались "некоторые отклонения" корабля относительно мишени. А в феврале этого года "Прогресс МС-16" пришлось стыковать к станции с помощью ручного режима, т.к. как на расстоянии около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен превысил 30 градусов).

Космические грузовики "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах, сообщает РИА Новости.

Во время сегодняшнего выхода Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит много чего сделать. Например, завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet к многоцелевому модулю, а также закончить установку на новом российском модуле поручня для удобства передвижения. Запланирована установка на малом исследовательском модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН"/

По плану, основные работы должны занять около шести с половиной часов.