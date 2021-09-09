Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется

Запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не прошел до конца. Об этом сообщили космонавты наземным специалистам Центра управления полетами, передает РИА Новости.

По словам российского космонавта Олега Новицкого, причиной этого может быть непродолжительное время работы фильтра. Он уточнил, что экипаж проснулся в 8.20 мск и заметил, что фильтр А2 был отключен. Новицкий отметил, что запах не чувствуется, если находиться в модуле долго, но ощутим при входе в модуль.

Напомним, датчик задымления сработал в 04:55 по московскому времени при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов, в результате чего включилась аварийная сигнализация. Экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы. Штатная подготовка к сегодняшнему выходу в открытый космос продолжается, сообщили в "Роскосмосе".