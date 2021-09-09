Новости

Умер советский актер и певец Уно Лооп 10:40
Митинг против новых чрезвычайных мер по COVID-19 блокировал центр Софии 10:40
Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется 10:32
СК проводит доследственную проверку по факту обнаружения младенца в мусоропроводе 10:19
В Ивановской области завели дело о покупке COVID-сертификатов 10:15
Число погибших при взрыве дома в Ногинске увеличилось до 7 10:14
Зверев и Джокович встретятся в полуфинале US Open 10:13
Джабаров заявил о выгоде "Северного потока-2" для всех 10:12
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится 09:52
Юрист предупредил о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков 09:40
В семействе АК-12 появился новый автомат 09:35
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно 09:33
Дания обяжет мигрантов работать для сохранения социальных пособий 09:25
Эксперт рассказал о причинах снижения цен на бензин 09:15
Пушков: В НАТО встревожены "афганским синдромом" Европы 09:15
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим перед Днем города 08:58
Названы российские города с самым высоким ростом цен на жилье 08:58
В модуле "Звезда" на МКС ночью сработала пожарная сигнализация 08:58
На Урале вынесли приговор мужу убитой Instagram-блогерши 08:42
Минцифры запустило приложение для автомобилистов 08:40
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах 08:02
Псаки: США не обещали признать власть "Талибана" в Афганистане 07:40
В Москве по заявкам начали включать отопление в социальных учреждениях 07:29
Погода в Москве 9 сентября: временами слабые осадки и максимум +20 06:41
Ополченцы в Афганистане заявили о контроле 65% провинции Панджшер 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 10:32
Рубрика: Общество

Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется

Запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не прошел до конца. Об этом сообщили космонавты наземным специалистам Центра управления полетами, передает РИА Новости.

"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится

По словам российского космонавта Олега Новицкого, причиной этого может быть непродолжительное время работы фильтра. Он уточнил, что экипаж проснулся в 8.20 мск и заметил, что фильтр А2 был отключен. Новицкий отметил, что запах не чувствуется, если находиться в модуле долго, но ощутим при входе в модуль.

Напомним, датчик задымления сработал в 04:55 по московскому времени при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов, в результате чего включилась аварийная сигнализация. Экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы. Штатная подготовка к сегодняшнему выходу в открытый космос продолжается, сообщили в "Роскосмосе".

Общество Космос

Главное сегодня

Прощание с главой МЧС пройдет в Москве 10 сентября
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Кузбассе
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян